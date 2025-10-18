PSV speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De Eindhovenaren hebben het de laatste jaren behoorlijk lastig tegen Kowet, maar wonnen dit seizoen al wel de Johan Cruijff Schaal. Volg de ontwikkelingen van deze wedstrijd hieronder live.

PSV begon wisselvallig aan de competitie, maar heeft inmiddels drie uitstekende resultaten achter de rug. Tegen NEC (3-5), Excelsior (1-2) en PEC Zwolle (0-4) wist de ploeg van Peter Bosz de volle buit te halen. Tegen Go Ahead Eagles móét die positieve reeks voortgezet worden.

Negatieve reeks in eigen huis

Voor het PSV-publiek wordt het wel weer een keer tijd voor een zege, want in het Philips Stadion vielen de afgelopen resultaten tegen. Er werd verloren van Telstar (0-2), Union St-Gillis (1-3) én gelijkgespeeld tegen Ajax (2-2). Tegen Eagles moet daar verandering in gebracht worden, maar dat zal niet gemakkelijk worden. De Deventenaren wonnen twee van de laatste drie edities, alleen in de Johan Cruijff Schaal van dit seizoen trok PSV aan het langste eind.

Opstelling PSV

Bosz houdt vertrouwen in de meeste namen van zijn voorgaande opstelling. Alleen Couhaib Driouech moet plaatsmaken op de linkerflank, dat betekent dat Ivan Perisic weer in de basis staat. De Kroatische routinier kreeg voor de interlandbreak rust, maar speelde voor de nationale ploeg wel weer honderd minuten in twee duels. Bosz brengt hem dus ook weer. Bij Eagles geen wijzigingen.



Opstelling PSV: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Veerman, Mauro Júnior, Saibari; Man, Til, Perisic.



Opstelling Go Ahead Eagles: De Busser; Deijl, Nauber, Kramer, James; Linthorst, Meulensteen, Breum; Suray, Smit, Margaret.

Afscheid Luuk de Jong

De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt in ieder geval door Luuk de Jong nooit meer vergeten. De PSV-legende vertrok afgelopen zomer naar FC Porto, maar krijgt van de Eindhovenaren een waardig afscheid in het Philips Stadion.

