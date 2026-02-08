Het ongenaakbare PSV staat opnieuw voor een ogenschijnlijk foutloze Eredivisiewedstrijd. De ploeg van Peter Bosz heeft een voorsprong van vijftien punten op naaste belager Feyenoord, die bij winst op FC Groningen kan worden vergroot naar achttien. Volg alle ontwikkelingen hier live.

Dat PSV voor het laatst op 30 augustus verloor in de Eredivisie onderstreept het machtsvertoon van de koploper. Ze deelden vorig weekend opnieuw een stevige tik uit aan een concurrent. Tegen Feyenoord stond het al binnen zeventien minuten 3-0, een stand die ook tot het einde op het bord bleef. PSV vergrootte daarmee de voorsprong op de Rotterdammers tot zeventien punten. Het verschil met nummer drie NEC liep op tot achttien punten, al hebben de Nijmegenaren nog een wedstrijd tegoed. Ook nummer vier Ajax volgt op achttien punten afstand.

Opstellingen

PSV-trainer Peter Bosz kiest de laatste weken voor vrijwel altijd dezelfde namen, maar heeft nu toch een wisseling moeten doorvoeren. Matej Kovar is niet fit genoeg om te starten onder de lat, waardoor Niek Schiks zijn debuut maakt. Het 22-jarige talent keept normaal gesproken in Jong PSV, maar is een noodgedwongen oplossing. Nick Olij is namelijk ook geblesseerd geraakt.



Opstelling PSV: Schiks; Dest, Schouten, Obispo, Mauro Jr; Wanner, Veerman, Saibari; Bajraktarevic, Til, Perisic.



Opstelling FC Groningen: Vaessen, Peersman, Janse, Blokzijl, Rente, Schreuders, Land, Taha, Van Bergen, Van der Werff, Willumsson.

Play-offs voor FC Groningen

FC Groningen zal in de eigen Euroborg desondanks proberen te stunten, al lijkt daar een klein wonder voor nodig. De ploeg van Dick Lukkien verkeert namelijk niet in topvorm en won slechts één van de laatste vijf wedstrijden. In de strijd om de play-offs voor Europees voetbal kunnen ze ieder sprankje hoop goed gebruiken.

PSV jaagt op vroegste titel ooit

NEC is op basis van verliespunten de dichtstbijzijnde achtervolger van PSV. Wint de ploeg uit Nijmegen op woensdag 11 februari de inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht, dan bedraagt de achterstand nog altijd vijftien punten. Bij een overwinning van PSV op NEC (14 maart) kan de titel op zaterdag 4 april tegen FC Utrecht worden binnengehaald. Door het aanhoudende puntenverlies van de concurrentie is het zelfs mogelijk dat PSV al vóór dat duel onbereikbaar is en de landstitel al op 22 maart, uit bij Telstar, kan veiligstellen.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie