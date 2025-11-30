Feyenoord staat onder enorme druk en móét zondagmiddag op bezoek bij Telstar laten zien dat het nog overeind kan blijven. De ploeg van Robin van Persie verloor vijf van de laatste zes duels en oogt volledig uit vorm, terwijl de promovendus juist onbevangen speelt en de afgelopen weken verrassend punten pakte. In Velsen-Zuid wacht de Rotterdammers een potentiële valkuil. Volg het duel hier live.

Het affiche heeft bovendien een historisch tintje. Voor het eerst sinds 1978 speelt Feyenoord weer een competitiewedstrijd in Velsen-Zuid. De balans uit het verleden is duidelijk in het voordeel van de Rotterdammers, die tien keer wonnen in veertien eerdere ontmoetingen. Toch zal niemand bij Feyenoord zich daar nu rijk op rekenen: de laatste Telstar-zege dateert uit 1977, maar de huidige vorm van de gasten maakt elk historisch voordeel broos.

Quinten Timber keert terug in de basis

Feyenoord verschijnt in Velsen-Zuid met een flink gewijzigde basiself. Van Persie grijpt hard in na vier nederlagen op rij en zet aanvoerder Sem Steijn op de bank. Bart Nieuwkoop keert terug als rechtsback, terwijl Quinten Timber in de basis mag beginnen en het middenveld vormt met Luciano Valente en Oussama Targhalline. Voorin houden Anis Hadj Moussa en Ayase Ueda hun plek vast. Op de flank valt de geblesseerde Leo Sauer weg en krijgt Gaoussou Diarra zijn kans.

Bij Telstar zijn er eveneens twee wijzigingen. Tyrese Noslin keert terug als rechtsback en neemt de plek over van Adil Lechkar. Daarnaast is Jochem Ritmeester van de Kamp weer volledig inzetbaar; hij vervangt Devon Koswal in de basis.

Opstelling Telstar: Koeman Jr; Noslin, Nwankwo, Offerhaus, Bakker, Hardeveld; Rossen, Owusu; Ritmeester van de Kamp, Hetli, Brouwer

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Ahmedhodzic, Watanabe, Smal; Valente, Targhalline, Timber; Hadj Moussa, Ueda, Diarra

Feyenoord diep in de malaise

Feyenoord hoopt die cijfers te gebruiken als houvast, maar de realiteit van dit seizoen vertelt een ander verhaal. De vormdip is inmiddels hardnekkig: de Rotterdammers verloren vijf van hun laatste zes officiële duels en krijgen maar geen grip op hun eigen spel. Donderdag werd dat opnieuw pijnlijk zichtbaar in De Kuip, waar Celtic met 1-3 te sterk was en Feyenoord vooral naïef en kwetsbaar oogde. De nederlaag zorgde voor nog meer onrust en druk, waardoor de trip naar Telstar allesbehalve een ontspannen middag lijkt te worden.

Een lichtpuntje in een donkere week

Toch was er donderdag in De Kuip óók een moment dat voor licht tussen alle negativiteit zorgde. Robin van Persie liet zijn 19-jarige zoon Shaqueel debuteren in het eerste elftal, een gebeurtenis die internationaal breed werd opgepikt. Buitenlandse media spraken van een 'bijzonder' en zelfs 'ontroerend' moment, terwijl Van Persie zelf het omschreef als 'een prachtig, trots moment voor ons allebei'. Het veranderde niets aan de pijnlijke nederlaag tegen Celtic, maar binnen de familie Van Persie voelde het als een kleine glans in een donkere week.

