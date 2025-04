LIVE Eredivisie | Schiettent in Eindhoven: PSV binnen half uur op 3-0 na doelpunt Noa Lang

Het is prijsschieten bij PSV - Almere City. Nog voor het half uur staat het 3-0 voor de Eindhovenaren. Een beetje onfortuinlijk was het wel voor de uitploeg. Noa Lang kroop naar binnen, loste een schot en die belandde achter Nordin Bakker, de doelman. Daar was een voetje van Almere voor nodig. Waar gaat dit eindigen? Volg het duel hier live.

PSV zal zich vooral niet willen verslikken tegen Almere City, nummer zeventien van de Eredivisie. De 3-1 overwinning op FC Groningen van vorige week zal goed voelen voor de Eindhovenaren. Toch zullen ze de hete adem van Feyenoord voelen, dat na een overwinning op Fortuna Sittard op twee punten komt van PSV.

Earnest Stewart mag met de bezem door selectie in Eindhoven: 'Ik denk dat PSV blij is met een grote opruiming' Een enorme leegloop dreigt bij PSV in de zomer. Er lopen veel contracten af en een aantal spelers maakt er ook geen geheim van dat ze graag weg willen uit Eindhoven. Robert Maaskant denkt juist dat dit een positief effect gaat hebben op PSV, wat heet, dat ze er blij mee zijn. Hoe kan dat toch terwijl er toppers richting de uitgang gaan?

Opstelling PSV - Almere City

De grote afwezige bij PSV is Dest. De Amerikaanse verdediger veroverde de afgelopen weken weer een basisplaats, na maandenlange afwezigheid door een blessure. Jerdy Schouten en Ivan Perisic beginnen op de bank waardoor Ismael Saibairi, Joey Veerman en Malik Tillman basisklanten zijn.

Opstelling PSV: Benitez, Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Jr., Veerman, Saibari, Tillman, Bakayoko, De Jong, Lang

Opstelling Almere City: Bakker, Robinet, Kadile, Zagaritis, Lawrence, Hansen, Brym, Haye, Akujobi, Martins, Receveur

