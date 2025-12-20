Na een rampzalige seizoenstart lijkt Ajax eindelijk de weg omhoog te hebben gevonden met vijf zeges op rij. De ploeg van Fred Grim boog de vroege achterstand knap om voor rust, maar moest in het tweede bedrijf binnen twee minuten al een domper slikken. Sami Ouiassa werkte de 2-2 tegen de touwen. In ons liveblog volg je alle ontwikkelingen van de Eredivisie-kraker.

Waar Ajax de weg omhoog weer heeft gevonden, draait NEC al maanden op volle toeren. De ploeg van trainer Dick Schreuder koppelt aantrekkelijk voetbal aan knappe resultaten en staat inmiddels op een indrukwekkende vierde plek. Het verschil met Ajax bedraagt slechts één punt. Bij een thuiszege wipt NEC over de Amsterdammers heen. Voor Ahmetcan Kaplan wordt het een bijzondere avond: de verdediger wordt gehuurd en komt nu tegenover zijn werkgever te staan.

Miraculeuze openingstreffer

NEC zit vol vertrouwen en dat bleek al na drie minuten. Ajax-doelman Vitezslav Jaros redde in eerste instantie nog tweemaal op weergaloze wijze, maar de derde poging was alsnog raak. Vanaf de achterlijn schoot Bryan Linssen de bal via de Tsjechische doelman in het doel. Jaros dacht ermee weg te komen, maar na een VAR-ingreep bleek dat de bal over de lijn was: 1-0.

NEC ontsnapt aan rode kaart

Doelpuntenmaker Linssen bracht zijn ploeg echter ook bijna in de problemen. De 35-jarige spits kwam bij een harde tackle op de enkel van Ajax-verdediger Ko Itakura terecht, waarna de VAR op de lijn kwam bij scheidsrechter Allard Lindhout. De arbiter oordeelde echter dat een gele prent voldoende was, waardoor het gewoon elf tegen elf bleef.

Enorme dreunen voor NEC

Ajax kwam in het eerste bedrijf nauwelijks in gevaar, maar op slag van rust maakte de bezoekers tóch gelijk tegen NEC. Een mooie dieptepass over de rechterkant kwam bij Anton Gaaei in de voeten, waarna de Deen 'm uitstekend breed legde op zijn landgenoot Kasper Dolberg. De vrijstaande spits schoof de bal eenvoudig langs Gonzalo Crettaz in het doel: 1-1.

Slechts zes minuten later was het wéér raak na een flinke ketser van NEC'er Philippe Sandler. De centrale verdediger staat bekend om zijn voetballende vermogen, maar overschatte zijn eigen kwaliteiten eventjes bij het uitkappen van Youri Regeer. De middenvelder van Ajax pakte de bal makkelijk af, waarna hij 'm op de meegelopen Godts aflegde: 1-2.

Geweldige start van tweede helft voor NEC

NEC kreeg aan het einde van de eerste helft een flinke knauw te verwerken, maar daar was bij het begin van het tweede bedrijf niets van te merken. Al binnen twee minuten lag de bal weer in het netje voor NEC. Sami Ouaissa dribbelde Lucas Rosa voorbij alsof hij er niet stond en krulde de bal in de verre hoek: 2-2.

De doelpuntenmaker kwam daarna in negatieve zin in beeld. Ouaissa belandde tijdens een actie om de bal terug te pakken ongelukkig op het scheenbeen van Davy Klaassen. Scheidsrechter Lindhout stond er bovenop om de situatie te beoordelen. Hij was resoluut in zijn beoordeling, want hij greep meteen naar zijn achterzak om de NEC'er met een rode kaart van het veld te sturen.

i De charge van Sami Ouaissa. ©Screenshot ESPN.

Opvallende aanwezige in De Goffert

Lucas Jetten, het neefje van politicus Rob Jetten, zit zaterdagavond bij de wedstrijdselectie van Ajax. De achttienjarige verdediger annex middenvelder speelt sinds 2015 in de jeugdopleiding van de Amsterdammers. "Normaal gesproken speelt hij bij Jong Ajax, maar hij doet het echt geweldig daar. Volgens Louis van Gaal is hij één van de grootste talenten van de club", onthulde Jetten in het Glazen Huis van 3FMJetten. "Ik hoop stiekem ook dat hij vanavond in actie komt."

Schreuder in beeld bij Ajax?

NEC-coach Schreuder maakt al maanden indruk in Nijmegen. Met aantrekkelijk, aanvallend voetbal heeft hij NEC naar de subtop geleid en de topper tegen Ajax is opnieuw een kans om zijn reputatie te onderstrepen. De trainer liet voorafgaand aan dit duel weten ooit wel in Amsterdam te willen werken, net als zijn broer deed. Ajax lijkt voor het nieuwe seizoen op zoek naar een nieuwe trainer, waardoor een telefoontje richting Nijmegen straks geen gekke gedachte zou zijn.

