Ajax verspeelde tijdens de vorige speelronde van de Eredivisie al voor het eerst dure punten. Op bezoek bij Go Ahead Eagles kwamen de Amsterdammers niet verder dan een teleurstellend gelijkspel: 2-2. Tegen Heracles Almelo kan de ploeg van John Heitinga een volgende misstap niet veroorloven. De bezoekers hebben de eerste twee wedstrijden verloren. Volg hier alles over het duel in dit liveblog.

Ajax zette vanaf de aftrap meteen volle druk op Heracles en kreeg al snel de eerste kansen. Na een spervuur aan aanvallen schoot Oscar Gloukh rakelings naast, terwijl Wout Weghorst met een kopbal en een hard schot dichtbij de openingstreffer was. De bezoekers kwamen nauwelijks van hun eigen helft af en moesten vooral tegenhouden.

Na een indrukwekkend applaus in de 17e minuut ter nagedachtenis aan de 17-jarige Lisa, voerde Ajax de druk opnieuw op. Berghuis kreeg eerst nog een flinke beuk te verwerken, maar stond kort daarna zelf in de schijnwerpers. Op het halfuur tekende hij met een bekeken schot voor de verdiende 1-0.

Met een nipte voorsprong gingen beide ploegen naar de kleedkamer. Na rust bleef Ajax het duel volledig controleren en kreeg het kansen om de score uit te breiden via Fitz-Jim, Moro en Wijndal. Toch is het verschil nog altijd slechts één doelpunt, waardoor het ondanks het speelbeeld spannend blijft.

Emotioneel eerbetoon in ArenA

De wedstrijd van Ajax stond vandaag in het teken van de zeventienjarige Lisa uit Abcoude, die afgelopen week om het leven kwam in de buurt van het stadion. Voor de aftrap werden er massaal bloemen gelegd op de plek van het incident. Daarnaast klonk in de 17e minuut van de wedstrijd een indrukwekkend applaus vanaf de tribunes, als eerbetoon aan Lisa.

Blessuregolf teistert Ajax

Ajax moet het tegen Heracles stellen zonder kersverse aanwinst Ko Itakura. Beoogd rechtsback Lucas Rosa vervangt de Japanner centraal achterin naast Youri Baas. Verder keren Josip Sutalo en Brian Brobbey weer terug bij de selectie, waar ook Davy Klaassen vandaag op de bank begint.

Topaankoop Oscar Gloukh maakt zijn basisdebuut voor de Amsterdammers, waar Kian Fitz-Jim en Kenneth Taylor het middenveld competeren. In de aanval kiest Heitinga nog altijd voor Steven Berghuis, Wout Weghorst en Raul Moro. Bij Heracles is de meest opvallende wijziging Kulenovic die de geschorste spits Hornkamp vervangt na zijn rode kaart tegen NEC vorige week.

Afscheid van Jorrel Hato

Voorafgaand aan de wedstrijd heeft Ajax officieel afscheid genomen van Jorrel Hato. De 18-jarige verdediger maakte deze zomer voor 44 miljoen euro de overstap maakte naar Chelsea. In de Johan Cruijff ArenA namen de fans afscheid van de speler die in korte tijd uitgroeide tot sterkhouders op jonge leeftijd.

Jorrel Hato is vanmiddag aanwezig in de Johan Cruijff ArenA. Kort voor de wedstrijd wordt er van de verdediger afscheid genomen!



Tot vanmiddag, Jorrel! ♥️ — AFC Ajax (@AFCAjax) August 24, 2025

