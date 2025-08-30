Telstar is op 0-2 voorsprong gekomen op bezoek bij PSV tijdens het duel in de VriendenLoterij Eredivisie. Tyrone Owusu en Patrick Brouwer waren trefzeker voor de Velsenaren. Volg alle ontwikkelingen binnen het duel hier live.

Telstar is op 0-2 voorsprong gekomen. Patrick Brouwer heeft de voorsprong van de ploeg van Anthony Correia halverwege de tweede helft verdubbeld.

Promovendus brengt landskampioen op achterstand

Telstar op 0-1 voorsprong, wie had dat gedacht? De ploeg uit IJmuiden verloor de eerste twee competitiewedstrijden, maar wist een geweldige start te maken in het Philips Stadion. PSV-keeper Matej Kovar moest al in de eerste minuut van de wedstrijd in actie komen.

Een schot van Telstar in de openingsfase ging net naast. Hierna leek PSV wakker geschud, waarna een paar kansen voor de thuisploeg volgden. Ismael Saibari wist net niet door de Telstar-verdediging te komen en kopballen van Guus Til en Ruben van Bommel leverden niks op. Halverwege de eerste helft was het dan toch raak voor de Velsenaren.

Vlak na het applaus voor Lisa was het Owusu die de promovendus op voorsprong bracht onder toeziend oog van bondscoach Ronald Koeman, de vader van Telstar-goalie Ronald Koeman jr. De Eindhovenaren gaven de middenvelder alle ruimte om de bal rustig aan te nemen, te draaien, een hoek uit te kiezen en vervolgens fraai af te werken. Niet veel later dacht Sergiño Dest de thuisploeg op gelijke hoogte te brengen, maar de Amerikaanse international werkte de bal net naast het Telstar-doel, waarna Telstar met voorsprong de rust in ging.

Peter Bosz grijpt snoeihard in

De PSV-coach maakte korte metten de achterstand van de landskampioen. De coach heeft drie wissels toegepast tijdens de rust. Onder andere Joey Veerman, die mogelijk eerdaags een transfer maakt, en Ricardo Pepi zijn het veld ingekomen.

Applaus voor Lisa

In de zeventiende minuut werd er, zoals bij meerdere voetbalwedstrijden de afgelopen week, luid geapplaudisseerd ter nagedachtenis aan de zeventienjarige Lisa, die vorige week in Amsterdam om het leven werd gebracht.

Opstellingen

Opstelling PSV: Matěj Kovář, Kiliann Sildilla, Ryan Flamingo, Yarek Gąsiorowski, Sergiño Dest, Jerdy Schouten, Guus Til, Ismael Saibari, Dennis Man, Ivan Perisic & Ruben van Bommel



Opstelling Telstar: Ronald Koeman jr. (K), Jeff Hardeveld, Guus Offerhaus, Danny Bakker, Soufiane Hetli, Tyrone Owusu, Tyrese Noslin, Nils Rossen, Devon Koswal, Patrick Brouwer & Jochem Ritmeester van de Kamp.

