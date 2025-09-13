Na een korte interland break staat landskampioen PSV zaterdag voor de loodzware taak om drie punten veilig te stellen op bezoek bij NEC, dat verrassend sterk is gestart aan de competitie. Beide ploegen verloren hun laatste wedstrijd in de VriendenLoterij Eredivisie: NEC ging onderuit op bezoek bij Fortuna Sittard, terwijl PSV in eigen huis zijn meerdere moest erkennen in promovendus Telstar. Dat met 0-2 stuntte.

NEC is verrassend goed gestart aan de competitie. Dankzij overwinningen op Excelsior (5-0), Heracles Almelo (1-4) en NAC Breda (3-0) ging de ploeg uit Nijmegen dit seizoen zelfs al tijdelijk aan kop in de VriendenLoterij Eredivisie. De laatste wedstrijd ging het echter onderuit op bezoek bij Fortuna Sittard (3-2), waardoor de ploeg zijn koppositie verloor en momenteel op de tweede plek staat onder Feyenoord. De Rotterdammers hebben echter een wedstrijd minder gespeeld.

Stunt van Telstar

PSV kende een soortgelijk verloop. Nadat de landskampioen de Johan Cruijff Schaal won door met 2-1 van bekerwinnaar Go Ahead Eagles te winnen, wonnen de Eindhovenaren van Sparta (6-1), FC Twente (0-2), en FC Groningen (4-2). In de laatste wedstrijd voor de interlandperiode ging PSV in eigen huis pijnlijk onderuit. Promovendus Telstar stuntte met 0-2 tegen de landskampioen in het Philips Stadion. Het is afwachten hoe de ploeg van Peter Bosz zich na deze pijnlijke nederlaag zal herpakken.

Opstellingen

NEC-trainer Dick Schreuder heeft enkele wijzigingen doorgevoerd. Youssef El Kachati begint in de punt met Bryan Linssen. In de verdediging zijn basisplaatsen ingeruimd voor Ajax-huurling Ahmetcan Kaplan en Deveron Fonville, die tot en met april nog in de Derde Divisie speelde bij IJsselmeervogels.



Opstelling NEC: Crettaz; Pereira, Kaplan, Fonville; Sano, Proper, Chery, Ouaissa; El Kachati, Linssen

Verrassingen bij PSV

Bosz heeft in de opstelling voor behoorlijk wat verbazing gezorgd. De achterhoede is flink op de schop gegaan met Jerdy Schouten en Armindo Obispo in het centrum, dat gaat ten koste van Yarek Gąsiorowski en Ryan Flamingo. Het betekent dat Joey Veerman ook weer in de basis begint. In de punt keert Ricardo Pepi terug.



Opstelling PSV: Kovar; Sildillia, Schouten, Obispo, Dest; Veerman, Saibari, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.