Het wordt billenknijpen voor PSV in de slotfase tegen FC Utrecht. Jerdy Schouten pakte zojuist zijn tweede gele kaart en moet in de 89e minuut het veld verlaten. Kan FC Utecht de 2-1 achterstand nog goedmaken? Volg het duel hier live.

PSV heeft direct Ricardo Pepi gewisseld en Ryan Flamingo erin gebracht, om de rode kaart van Jerdy Schouten op te vangen. Het publiek in Utrecht is woest omdat PSV wel erg lang de tijd neemt om te wisselen.

PSV is los in de tweede helft. Na de goal van Pepi kreeg PSV al grote kansen via Guus Til, maar de voorsprong bleef uit. tot de 75e minuut waarin Ivan Perisic de 2-1 binnen kopte. Op deze manier lijkt de winterkampioen tóch met een goed gevoel de winterstop in te gaan.

Iets daarvoor was het PSV dat erg goed weg kwam. Rodriquez kopte de bal maar rakelings over de goal van Matej Kovar. De wedstrijd ligt helemaal open na de gelijkmaker van PSV. Via Til hadden ze al op voorsprong kunnen staan, ware het niet dat Barkas twee keer geniaal redding bracht.

Na de snelle goal van Ricardo Pepi was Guus Til in de 65e minuut heel erg dichtbij de voorsprong voor de Eindhovenaren. Dest werd maar weer eens diep gestuurd en legde de bal klaar voor Til die hem fraai op de pantoffel nam. Helaas voor hem was de reactie van Barkas katachtig en plukte hij de bal nog net uit de hoek. Datzelfde gebeurde in de 67e minuut toen Til de bal richting kruising stuurde.

Het spelbeeld was totaal veranderd ten opzichte van de eerste helft. Na rust ging PSV verder met het zoeken naar een gaatje in de defensie van FC Utrecht. In de 51e minuut was die dan eindelijk gevonden. Waar eerder een schot van Paul Wanner nog gepareerd werd door Barkas, was hij kansloos bij het intikkertje van Pepi. Dest werd knap vrijgespeeld op de flank, waarne de voorzet op de Amerikaanse spits precies op maat was.

FC Utrecht zal niet geschrokken zijn van de winterkampioen in de eerste helft. De thuisploeg staat bovendien met 1-0 voor na 45 minuten en dat heeft PSV volledig aan zichzelf te danken. Het record van 14 zeges in uitduels staat op de tocht voor de ploeg van Peter Bosz. Bovendien zal de ploeg met een zure smaak de winterstop ingaan als het hier verliest.

Na de fikse domper voor PSV, leken ze alweer op gelijke hoogte te komen maar weer zat Van der Hoorn in de weg. In de 38e minuut was de doelpuntenmaker nu in defensief opzicht goud waard voor FC Utrecht. Hij haalde een schot van Perisic van de lijn. Dat terwijl hij daarvoor PSV in aanvallend opzicht pijn deed.

Na de vele gemiste kansen drong FC Utrecht aan voor het doel van PSV. Eerst schoot Siebe Horemans in de 29e minuut op de paal en drie minuten later kopte Mike van der Hoorn de bal langs Matej Kovar. Eerst konden de Eindhovenaren opgelucht ademhalen omdat de goal werd afgekeurd. Maar na een lang lijnenspel van de VAR werd de goal toch goedgekeurd.

Dat Utrecht op voorsprong kwam, heeft ook met de bezoekers zelf te maken. PSV doet vooralsnog te weinig met de kansen die ze krijgen in het eerste kwart van de wedstrijd. Utrecht laat PSV veel aan de bal en dat vindt PSV niet zo leuk. Een aantal keer braken ze er via Dennis Man en Ricardo Pepi uit, maar schoten op doel belandden simpel in de handen van Utrecht-doelman Vasilis Barkas. Peter bosz windt zich op langs de lijn, hij is niet blij met de manier waarop PSV speelt.

De wedstrijd startte gelijk met een boel kansen over en weer. PSV kwam twee keer gevaarlijk voor de goal na voorzetten van Ivan Perisic. Een keer kon Veerman van dichtbij schieten op goal, maar zijn schot werd geblokt. Daarna kreeg FC Utrecht via Miguel Rodrìguez een kans. De eerste vijf minuten beloven veel goeds voor de rest van de wedstrijd.

