De laatste wedstrijd van het kalenderjaar is absoluut geen makkelijke voor PSV. De nummer 1 van de Eredivisie gaat op bezoek bij FC Utrecht. De ploeg van Peter Bosz is wel zwaar gemankeerd, in totaal mist de coach 9(!) spelers. Om 12.15 uur wordt er afgetrapt in De Galgenwaard. Sluit PSV het jaar in stijl af? Volg het duel hier live.

"De uitslag bepaalt wel de sfeer bij het kerstmenu", zei Peter Bosz over de laatste wedstrijd van het jaar voor PSV. De club uit Eindhoven werd afgelopen jaar opnieuw kampioen, is nu al winterkampioen en heeft in de Champions League ook nog mogelijkheden. Kortom: PSV heeft een geweldig jaar achter de rug en dat willen ze op een goede manier afsluiten.

Record in zicht

Daar is overigens alle mogelijkheid toe, want er kan een record verbroken worden in Utrecht. Mocht PSV winnen dan is dat de veertiende uitzege op rij. Nog nooit presteerde een ploeg in de VriendenLoterij Eredivisie zoiets. "Natuurlijk is het iets bijzonders om voor te spelen", zei Bosz daarover op de persconferentie. "Op de eerste plaats gaan wij voor de punten, omdat die ons dichter bij de prijs brengen", zei hij daarvoor.

Personele problemen PSV

Dat moet PSV wel doen met de nodige afwezigen. Er was al een flink aantal spelers dat er langdurig uitligt, maar alles bij elkaar opgeteld moet Bosz mogelijk 9 man missen. Nick Olij en Couhaib Driouech zijn de nieuwste spelers in de lappenmand naast Myron Boadu, Alassane Pléa en Ruben van Bommel.

Tel daar Adamo Nagalo, Ismael Saibari en Anass Salah-Eddine bij op die naar de Afrika Cup zijn en je komt op 8 spelers uit. Mauro Júnior, zo zei Bosz, was nog een twijfelgeval voor vanmiddag.

Joey Veerman

Daarbij kan het ook zomaar de laatste wedstrijd van Joey Veerman zijn in het shirt van PSV. De middenvelder kent een erg goed en stabiel seizoen en dat valt op in het buitenland. De Turkse club Fenerbahçe heeft blijkbaar tientallen miljoenen voor hem over. Veerman heeft vermoedelijk een clausule in het contract staan, waarbij hij bij het juiste bedrag tot een bepaalde datum mag vertrekken. Dat zou dan deze winter zijn.

