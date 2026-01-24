Ajax is in de twaalfde minuut al op voorsprong gekomen tegen FC Volendam. Uit een corner kon hij vrij simpel binnenkoppen. Vogelvrij stond hij bij de tweede paal. Een lekker begin voor Ajax dat nu virtueel tweede staat. Volg het duel hier live.

Na een half uur spelen was Rayane Bounida dichtbij de 2-0 voor Ajax. Met een gelukje krijgt hij de bal mee in de zestien en kan hij zijn punt nog tegen de bal krijgen, maar Kayne van Oevelen redde. Uit de corner die volgde was Ajax ook dichtbij een doelpunt: op randje zestien schoot Steur snoeihard op goal. Maar in de wirwar van mensen was daar wederom Van Oevelen die - zonder dat hij het wist - redding wist te brengen.

Ajax zet fel druk en dat vond het publiek in de Johan Cruijff ArenA wel wat. Meerdere malen werden ze luid toegejuichd als de spelers, onder leiding van Davy Klaassen, het Volendam knap lastig maakte. Toch is ook de grilligheid van de jonge spelers te zien. Steur was nu al tweemaal ongelukkig in zijn passing, wat tot gevaar van Volendam leidde. Gelukkig voor de jonge middenvelder deed Volendam er niks mee.

Als scoren niet uit open spel lukt, dan moet het maar via een standaardsituatie. Dat is precies wat gebeurde in Amsterdam. Ajax kreeg in de openingsfase wel wat kansen, maar werd niet echt gevaarlijk. Na de eerste grote kans, kreeg Ajax een corner en toen was het wel raak. De Volendamse verdediging had de dekking niet op orde en zo kon Youri Baas heel simpel binnenkoppen.

Want in de eerste tien minuten gebeurde er niet al teveel in Amsterdam. Ajax zocht gaatjes, maar vond die niet in de compacte verdediging van FC Volendam. Mika Godts lanceerde zichzelf een keer op de linkerflank en werd hardhandig neergehaald. Maar de scheidsrechter vond het niks. Sean Steur kreeg de grootste kans van de openingsfase. Een schot van Rayane Bounida viel voor zijn voeten maar Kayne van Oevelen was snel weer op de voeten om die poging tegen te houden.

Terugkerende spelers

Ajax krijgt steeds meer spelers terug uit de lappenmand, en kan ook tegen FC Volendam twee spelers verwelkomen. Wout Weghorst gaat mogelijk weer invallen, zo'n 15 tot 20 minuten, en ook aanwinst Takehiro Tomiyasu is er bij. De oud-speler van onder meer Arsenal speelde al een half jaar niet en moest bij Ajax eerst weer fit worden. Youri Regeer viel geblesseerd uit tegen Villarreal maar dat herstel loopt goed, hij kan er bij zijn in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax moest de afgelopen tijd veel steunen op de jeugdspelers die dit seizoen doorbreken. Sean Steur steelt wekelijks de show op het middenveld, net als Rayane Bounida op de zijkant. Grim wil daarnaast wat meer ervaring krijgen om een stabiele groep te organiseren. Ajax is bezig om Oleksandr Zinchenko te halen. De oud-PSV'er speelt momenteel bij Arsenal.

Opstelling Ajax

Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa; Steur, Regeer, Klaassen; Bounida, Dolberg, Godts

