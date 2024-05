LIVE | Erling Haaland schiet Manchester City naar koppositie tegen Tottenham Hotspur

In Noord-Londen staat dinsdagavond een wedstrijd op het programma waar heel Engeland naar kijkt: Tottenham Hotspur - Manchester City. Een belangrijk duel om de titelstrijd, aangezien de thuisploeg aartsrivaal Arsenal een handje kan helpen. Mis niets van het duel via het livewidget hieronder.

Tottenham Hotspur begon brutaal aan het duel en dat leverde een mogelijkheid op voor Rodrigo Bentancur. De Uruguayaanse middenvelder vond echter Ederson op zijn weg. Toch was de grootste kans voor de regerend landskampioen. Na wat onhandige verdedigende acties op rij stond Phil Foden ineens oog-in-oog met Guglielmo Vicario. Foden moest de bal echter ineens op de slof nemen, waardoor Vicario knap kon redden.

Vlak na rust regende het kansen aan beide zijdes. Eerst was Kevin De Bruyne dicht bij de openingstreffer, daarna was het de beurt van Heung-min Son. Beide pogingen gingen er niet in, maar die van Erling Haaland (wie anders) even later wel. De Noorse goalgetter liep een strakke voorzet van De Bruyne binnen: 1-0 City, dat nu virtueel aan kop gaat van de Premier League.

Erling Haaland zet Manchester City op voorsprong bij Tottenham Hotspur Manchester City staat op voorsprong in het zo belangrijke duel met Tottenham Hotspur. Virtueel wipt de regerend kampioen nu over Arsenal heen in de Premier League. Erling Haaland maakte de goal.

Arsenal juicht voor Tottenham Hotspur

Manchester City heeft de beste papieren voor opnieuw een titel in de Premier League. The Citizens staan een puntje achter koploper Arsenal, maar zijn dus bezig aan een inhaalduel. Tegenstander Tottenham Hotspur kan nog vierde worden en Champions League-voetbal binnenslepen, alleen bij een overwinning helpen ze ook de aartsrivaal. Een dilemma voor de aanhang van de thuisploeg, terwijl veel fans van Arsenal dit keer eens juichen voor Spurs.

Opstellingen Tottenham Hotspur en Manchester City

Er staat één Nederlander op het veld bij Tottenham Hotspur tegen Manchester City. Dat is Micky van de Ven. De verdediger scoorde afgelopen weekeinde nog en werd door de fans uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Bij tegenstander Manchester City zit Nathan Aké op de bank en dat is goed nieuws, want hij viel de vorige wedstrijd nog uit met een blessure. Die lijkt dus wel mee te vallen.

Micky van de Ven door Tottenham-fans verkozen tot Speler van het Jaar Micky van de Ven is door de fans van Tottenham Hotspur uitgeroepen tot speler van het jaar. De verdediger werkt momenteel zijn eerste seizoen in Londen af. Een paar maanden geleden maakte de 23-jarige Noord-Hollander ook zijn Oranje-debuut. De prijs werd uitgereikt door de Official Supporters’ Clubs, waarin alle supportersverenigingen van de Spurs zijn verenigd.

Opstelling Tottenham Hotspur: Vicario; Porro, Romero, Dragusin, Van de Ven; Bentancur, Højbjerg, Sarr; Johnson, Son, Maddison.

Opstelling Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Silva, De Bruyne, Foden; Haaland.