FC Utrecht werkt momenteel een belangrijk duel af in de Europa League tegen Real Betis. Het staat nog 0-0, maar de Spanjaarden hadden zomaar op voorsprong kunnen komen. Cucho Hernández schoot uit een lastige hoek op het Nederlandse doel, maar Mike van der Hoorn kon de bal van de lijn halen. Volg hier alle ontwikkelingen in dit liveblog.

Stand van zaken

FC Utrecht heeft nog maar één schammel puntje in de competitiefase van de Europa League bij elkaar gevoetbald. Deze werd drie weken geleden in eigen huis behaald tegen FC Porto. Verder verloor de nummer vijf van de Eredivisie van Olympique Lyon, SK Brann en FC Freiburg. FC Utrecht moet eigenlijk drie van de laatste vier wedstrijden winnen om hoop te houden op de play-offs.

Real Betis staat er veel beter voor in Europa. De ploeg uit Sevilla staat na vier speelronden op de negende plek met acht punten. Dat betekent dat Betis nog ongeslagen is in Europa. Ze speelden namelijk gelijk tegen Nottingham Forest en KRC Genk. Tegen Ludogorets en Olympique Lyon pakte Real Betis wel de volle drie punten.

Huidige vorm

Als we kijken naar de huidige vorm van Utrecht zien we dat deze vrij wisselvallig is. Afgelopen weekeinde werd er moeizaam gelijkgespeeld tegen Telstar. De twee Eredivisie-wedstrijden daarvoor werd er wel knap gewonnen van Ajax en NEC.

Real Betis draait bovenin mee in Spanje. De ploeg van trainer Manuel Pellegrini verloor slechts een van hun laatste veertien wedstrijden. Hierdoor staan Los Verdiblancos op de vijfde plaats in de La Liga. Vooral Oud-Ajacied Antony heeft het de laatste weken op zijn heupen. Ron Jans maakte woensdag over de Braziliaan nog een grap, nadat een journalist vroeg over de intresse van Real Betis in Souffian El Karouani. "Wij zijn ook geïnteresseerd in Antony", antwoordde hij grappend tijdens de persconferentie.

Opstellingen

Real Betis: Vallés; Rodriguez, Natan, Llorente, Ortiz; Amrabat, Isco, Altimira; Ezzalzouli, Hernández, Antony.

FC Utrecht: Brouwer; El Karouani, Viergever, Van der Hoorn, Horemans; De Wit, Engwanda, Bozdogan; Cathline, Haller, Rodriguez.

