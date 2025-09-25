Het is vijftien jaar geleden dat FC Utrecht voor het laatst een Europees hoofdtoernooi speelde. Nu zijn de Domstedelingen terug. Olympique Lyon komt donderdag naar Utrecht voor het eerste duel in de Europa League. Volg hier live alles over en rondom de wedstrijd.

Het was het seizoen 2010/2011 dat Utrecht in de groepsfase van de Europa League zat. De Nederlandse subtopper zat toen in een poule des doods, met grootmachten als Napoli en Liverpool. Steaua Boekarest - de tegenstander van Go Ahead Eagles vanavond - was de vierde club in de groep.

Utrecht deed het onverwachts knap, met slechts één nederlaag (tegen Steaua Boekarest). Maar door liefst vijf gelijke spelen pakte de ploeg evenveel punten. Dat was niet genoeg om door te bekeren naar de knock-outfase.

Olympique Lyon

Nu is Utrecht terug. De ploeg van Ron Jans opent het Europa League-bal met een dans tegen Olympique Lyon. De Fransen zaten in flinke financiële problemen en leken terug te moeten naar de Ligue 2, maar werden uiteindelijk toch gered.

Het belooft desondanks enorm pittig te worden voor Utrecht. De selectie van Olympique Lyon is nog altijd ruim 160 miljoen euro waard. Bekende spelers van Lyon zijn Nicolas Tagliafico en Ruben Kluivert. Tagliafico speelde jarenlang voor Ajax en komt nog altijd graag in Amsterdam.

Ruben Kluivert

Kluivert is één van de bekende zoons van oud-topvoetballer Patrick Kluivert. Maar waar vader Patrick een spits was, daar staat Ruben centraal achterin. De 24-jarige verdediger doorliep de oudere jeugdelftallen van FC Utrecht en speelde voor het Jong-team, maar brak daar nooit door. Via FC Dordrecht en het Portugese Casa Pia kwam hij bij Lyon terecht. De Fransen betaalden bijna vier miljoen euro voor hem. Vanavond maakt hij zijn basisdebuut.

