Nadat beide teams gewend waren aan storm Benjamin leek Feyenoord de betere ploeg te zijn, maar komt het toch op achterstand. Panathinaikos is na een kleine twintig minuten op voorsprong gekomen. Eerst kon Timon Wellenreuther nog redden, maar de rebound werd hem teveel. Volg het duel hier live.
Eerder in de wedstrijd scoorde Feyenoord nog via Sem Steijn, maar hij stond overduidelijk buitenspel dus dat feest ging niet door. Verder is Feyenoord veel meer aan de bal en bovendien de betere ploeg. Maar in de omschakeling is Panathinaikos er telkens als de kippen bij en laten de Rotterdammers veel ruimte.
Het was weerzinwekkend. De wedstrijd in de Europa League stond oorspronkelijk gepland voor 18.45 uur, maar werd woensdagavond nog verplaatst naar 16.30 uur. Dat had alles te maken met de naderende storm Benjamin, die donderdag over ons land raast. Aftrappen aan het eind van de middag zou de meest veilige optie zijn.
Vlak voor de aftrap toch verplaatst
Op de ochtend van de wedstrijd was het echter nog maar de vraag of er überhaupt afgetrapt zou worden. Betrokken partijen voerden lange tijd koortsachtig overleg, maar pas rond 14.15 - ruim twee uur voor de aftrap - kwam er uitsluitsel. Het duel werd op last van de gemeente opnieuw verplaatst, maar nu naar 21.00 uur. "De gemeente drukt iedereen op het hart zelf de afweging te maken om al dan niet af te reizen naar De Kuip. Houd hierbij rekenin met de actuele weersvoorspellingen", zo laat Feyenoord weten.
Supporters lang in onzekerheid
De supporters zaten lange tijd dus in onzekerheid. Ondanks dat het duel pas om 21.00 uur begint, zijn de poorten al vanaf 14:30 uur geopend. Feyenoord kan overigens alle steun gebruiken. De koploper in de Eredivisie is na twee duels namelijk nog puntloos is Europa. De eerste wedstrijd werd met 1-0 verloren van Braga, vervolgens was ook Aston Villa in Rotterdam te sterk: 0-2.
Mochten fans niet in staat zijn om de wedstrijd bij te wonen, dan kunnen zij hun geld terugkrijgen.
Opstelling Feyenoord
Wellenreuther; Read, Ahmedhodžić, Smal, Bos; Hwang, Valente, Steijn; Hadj Moussa, Ueda, Sliti
Van Persie jaagt met zijn ploeg dus op eerherstel. Dat moet gebeuren tegen het Griekse Panathinaikos, dat drie punten heeft na twee duels. Bij het Zwitserse Young Boys werd overtuigend gewonnen (1-4), maar de Grieken verslikten zich in eigen huis tegen Go Ahead Eagles: 1-2. De wedstrijd, die dus om 16.30 uur begint, wordt uitgezonden op Ziggo Sport Select.
