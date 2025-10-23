Nadat beide teams gewend waren aan storm Benjamin leek Feyenoord de betere ploeg te zijn, maar komt het toch op achterstand. Panathinaikos is na een kleine twintig minuten op voorsprong gekomen. Eerst kon Timon Wellenreuther nog redden, maar de rebound werd hem teveel. Volg het duel hier live.

Eerder in de wedstrijd scoorde Feyenoord nog via Sem Steijn, maar hij stond overduidelijk buitenspel dus dat feest ging niet door. Verder is Feyenoord veel meer aan de bal en bovendien de betere ploeg. Maar in de omschakeling is Panathinaikos er telkens als de kippen bij en laten de Rotterdammers veel ruimte.

18 ' Goal Panathinaikos Regelmatige doelpunt Goal Karol Swiderski Assist Giorgos Kyriakopoulos 13 ' Gele kaart Panathinaikos Gele Kaart Karol Swiderski Groot nieuws: de wedstrijd gaat door, maar op een ander tijdstip. Niet om 18.45 uur, niet om 16.30 uur, maar om 21.00 uur!



Feyenoord meldt: 'De gemeente drukt iedereen op het hart zelf de afweging te maken om al dan niet af te reizen naar De Kuip. Houd hierbij rekening met de actuele weersvoorspellingen. Mochten supporters met een ticket door de veranderende omstandigheden niet in staat zijn de wedstrijd bij te wonen, dan kunnen zij hun geld terugkrijgen. Nadere informatie volgt zo snel mogelijk via de officiële kanalen.' Feyenoord is momenteel in overleg met de UEFA over het doorgaan van de wedstrijd. De storm zal namelijk al rond 14.00 uur ons land bereiken. Op het moment van de aftrap is er al code oranje in Rotterdam-Zuid. Welkom bij het liveblog van de wedstrijd tussen Feyenoord en Panathinaikos. Het duel tussen de ploeg van Robin van Persie en de Grieken begint in De Kuip om 16.30 uur.



Feyenoord verloor de eerste twee duels in de Europa League en wist ook nog niet te scoren. Er is voor de Eredivisie-koploper dus werk aan de winkel.



Het duel zou eigenlijk om 18.45 uur plaatsvinden, maar werd op last van de autoriteiten vervroegd. De reden daarvoor is storm Benjamin, die later vandaag over ons land zal razen.

Het was weerzinwekkend. De wedstrijd in de Europa League stond oorspronkelijk gepland voor 18.45 uur, maar werd woensdagavond nog verplaatst naar 16.30 uur. Dat had alles te maken met de naderende storm Benjamin, die donderdag over ons land raast. Aftrappen aan het eind van de middag zou de meest veilige optie zijn.

Vlak voor de aftrap toch verplaatst

Op de ochtend van de wedstrijd was het echter nog maar de vraag of er überhaupt afgetrapt zou worden. Betrokken partijen voerden lange tijd koortsachtig overleg, maar pas rond 14.15 - ruim twee uur voor de aftrap - kwam er uitsluitsel. Het duel werd op last van de gemeente opnieuw verplaatst, maar nu naar 21.00 uur. "De gemeente drukt iedereen op het hart zelf de afweging te maken om al dan niet af te reizen naar De Kuip. Houd hierbij rekenin met de actuele weersvoorspellingen", zo laat Feyenoord weten.

Supporters lang in onzekerheid

De supporters zaten lange tijd dus in onzekerheid. Ondanks dat het duel pas om 21.00 uur begint, zijn de poorten al vanaf 14:30 uur geopend. Feyenoord kan overigens alle steun gebruiken. De koploper in de Eredivisie is na twee duels namelijk nog puntloos is Europa. De eerste wedstrijd werd met 1-0 verloren van Braga, vervolgens was ook Aston Villa in Rotterdam te sterk: 0-2.

Mochten fans niet in staat zijn om de wedstrijd bij te wonen, dan kunnen zij hun geld terugkrijgen.

Opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Read, Ahmedhodžić, Smal, Bos; Hwang, Valente, Steijn; Hadj Moussa, Ueda, Sliti

Van Persie jaagt met zijn ploeg dus op eerherstel. Dat moet gebeuren tegen het Griekse Panathinaikos, dat drie punten heeft na twee duels. Bij het Zwitserse Young Boys werd overtuigend gewonnen (1-4), maar de Grieken verslikten zich in eigen huis tegen Go Ahead Eagles: 1-2. De wedstrijd, die dus om 16.30 uur begint, wordt uitgezonden op Ziggo Sport Select.

Alles over Europa League

