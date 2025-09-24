Robin van Persie stuurt Feyenoord aan de hand van captain Sem Steijn de wei in. Veel nieuwelingen komen aan bod, wat volgens Van Persie 'vast even wennen zal zijn'. Toch verwacht hij dat ze nog altijd het verschil kunnen maken. Kan Feyenoord met dit team punten snoepen tegen Braga? Volg het duel hier live.

Robin van Persie heeft de opstelling op zeven plekken gewijzigd ten opzichte van de wedstrijd tegen AZ (3-3) afgelopen weekend. Het meest opvallende is de basisplaats voor Malcolm Jeng. De 20-jarige verdediger gaat debuteren voor Feyenoord. De Zweed is gehuurd (met aankoopoptie) van Stade Reims.

Opstelling Braga: Hornicek; Gomez, Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi; Mascorda, João Moutinho, Lelo; Zalazar, El Ouazzani, Ricardo Horta



Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Ahmedhodzic, Jeng, Smal; Timber, Targhalline, Steijn; Borges, Tengstedt en Diarra

Veel wissels

Robin van Persie heeft bij Ziggo Sport gereageerd op al zijn wissels. "Het zijn wat nieuwelingen. Dat zal wennen zijn", erkent hij. Maar hij borduurt hiermee ook alvast voort op wat komen gaat. "Voor Malcolm Jeng is het een uitgelezen kans om te spelen. Ook met het oog op de aankomende wedstrijden, waarin we Anel Ahmedhodzic moeten missen. Hij doet het goed op de training."

Ook de hele voorhoede is 'nieuw'. "Diarra is één keer gestart, dus mensen willen hem zien. Tengstedt is nu fit. Borges ook. Daarom starten zij. Ik zie ze al even in training en daar laten ze het zien. Ik vind dit een mooie gelegenheid om ze de kans te bieden."

Feyenoord streed eerder deze zomer nog om Champions League-voetbal, maar Fenerbahçe bleek over twee wedstrijden te sterk (6-4). Daardoor zakten de Rotterdammers af naar de Europa League, waar Braga de eerste tegenstander is. De Portugezen eindigden vorig seizoen vierde in de nationale competitie.

Bij Braga zien we twee bekende namen in de selectie: de zeer ervaren João Moutinho (39 jaar) en voormalig Ajacied Florian Grillitsch spelen bij de club. 146-voudig Portugees international Moutinho is nog altijd basisspeler, Grillitsch zit - net als bij Ajax - voornamelijk op de bank.

Wissels bij Robin van Persie

Feyenoord-trainer Robin van Persie hakte deze week een paar belangrijke knopen door. Hij koos ervoor om Givairo Read, Ayase Ueda en Leo Sauer rust te geven. Dinsdagavond verklapte de coach op de persconferentie dat Gonçalo Borges en Casper Tengstedt hun basisdebuut voor de club zullen maken.

Beide spelers hebben ervaring in de Portugese competitie. Borges kwam deze zomer voor tien miljoen euro over van FC Porto, Tengstedt werd voor zes miljoen euro opgepikt bij Benfica. Zeker de Deense spits heeft goede herinneringen aan Braga. Tengstedt maakte vier goals voor Benfica, waarvan één tegen de komende tegenstander van Feyenoord. Hij werd in december 2023 ook de matchwinner, want het duel eindigde in 0-1. Oud-Feyenoorder Orkun Kökçü gaf de assist.

