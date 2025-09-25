Go Ahead Eagles doet voor het eerst sinds 1965 mee aan een Europees hoofdtoernooi. Na het winnen van de KNVB Beker afgelopen seizoen, wacht donderdagavond de wedstrijd tegen FCSB in de Europa League. Go Ahead begon zéér weifelend aan het duel en keek na dertien minuten al tegen een achterstand aan: 0-1. Volg hier alle hoogtepunten van en rondom de wedstrijd live.

Razendsnelle achterstand

Go Ahead Eagles wilde, na een sfeeractie van de harde kern, uit de startblokken schieten maar begon juist zeer weifelend. De eerste kansen waren dan ook voor de bezoekers uit Roemenië. De openingstreffer lag dan ook al binnen dertien minuten in het netje. David Miculescu kreeg alle tijd en ruimte in het strafschopgebied en schoot de bal rustig achter Eagles-doelman Jari de Busser: 0-1.

Tegenstander is gevallen topclub

FCSB is beter bekend als Steaua Boekarest, de winnaar van de Europa Cup I (voorloper Champions League) in 1986. Dat was twee jaar voordat PSV die beker won. Daarnaast werd de club liefst 28 keer kampioen van Roemenië, waaronder vorig seizoen nog. Maar zo goed gaat het inmiddels niet meer met de gevallen topclub.

De club staat op een schrikbarende dertiende positie in de eigen competitie en wist daar voor het laatst te winnen op 19 juli. In de kwalificatie voor de Europa League ging het iets beter, met zeges op Drita en Aberdeen. Daarmee plaatsten de Roemenen zich voor het hoofdtoernooi. Inmiddels wacht de ploeg al bijna een maand op een zege.

Go Ahead Eagles

Go Ahead put hoop uit de resultaten van FCSB, maar is zelf ook nog enigszins zoekende. De nummer zeven van vorig seizoen in de Eredivisie staat nu negende, met negen punten uit zes wedstrijden. Na de 3-0 nederlaag tegen Sparta van een maand geleden werd er niet meer verloren.

Go Ahead speelde één keer mee op het hoogste niveau, in 1965-1966 bij de European Cup Winners Cup. Dat was van korte duur: Celtic was over twee wedstrijden met 7-0 te sterk.

Alles over de Europa League

