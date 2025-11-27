Feyenoord kwam vroeg op voorsprong tegen Celtic in de Europa League. De Rotterdammers hebben een overwinning nodig om uitzicht te houden op de knockout-fase, maar staan inmiddels achter. Hoe eindigt dit? Volg het duel hieronder live.

Feyenoord kwam goed weg in de openingsfase na een corner van Celtic. Van dichtbij duwde Luke McCowan de bal op de lat. Achteraf bleek het buitenspel, maar de thuisploeg was gewaarschuwd. Niet veel later was het aan de andere kant wel raak. Luciano Valente stak aanvoerder Sem Steijn prachtig diep. De middenvelder bewaarde het overzicht en bracht Ueda in stelling, die faalde niet oog in oog met de keeper.

Feyenoord was niet bij machte om door te drukken en zag dat Celtic de touwtjes strak in handen nam. Uiteindelijk werd de Schotse druk de thuisploeg te veel. Het was Hyun-Jun Yang die na een half uur voor de gelijkmaker tekende. Daarna kreeg Feyenoord meer grip, alleen viel juist de tweede goal van Celtic. Keeper Timon Wellenreuther schoof de bal zo in de voeten van Reo Hatate, die de 1-2 op het scorebord zette.

Geen Quinten Timber

Afgelopen zondag verloor Feyenoord nog met 4-2 in een vermakelijke wedstrijd van NEC in eigen huis. Vier dagen later heeft Van Persie het een en ander gewijzigd in zijn basisopstelling. Quinten Timber zit op de bank en wordt vervangen door Oussama Targhalline. Op rechtsachter krijgt Jordan Lotomba de voorkeur boven Bart Nieuwkoop. Door de vele blessures zitten ook Shaqueel van Persie (19) en Ayoub Ouarghi (17) bij de selectie.

Opstellingen Feyenoord en Celtic

Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Smal; Targhalline, Valente, Steijn; Hadj Moussa, Ueda, Sauer



Celtic: Schmeichel; Donovan, Trusty, Scales, Tierney; McGregor, Hatate, Engels, McCowan; Maeda, Yang

Waar te zien?

Het duel tussen Feyenoord en Celtic is live te zien op Ziggo Sport (kanaal 14). Mensen die geen klant zijn van de provider kunnen de wedstrijd gratis volgen via de Ziggo Go App. De voorbeschouwing begint vanaf 18.00 uur, de aftrap wordt drie kwartier later verricht.

Stand van zaken

De ploeg van Robin van Persie staat er halverwege de competitiefase beroerd voor. Feyenoord staat na vier wedstrijden slechts op drie punten en daarmee op plek 29. Alleen van Panathinaikos werd er in eigen huis gewonnen. Verder verloren de Rotterdammers van Braga, Aston Villa en VfB Stuttgart. De punten zijn dus broodnodig in Rotterdam-Zuid.

De Schotten zitten in hetzelfde schuitje als Feyenoord. De formatie van interim-trainer Martin O'Neill heeft slechts één puntje meer. Hiermee is Celtic terug te vinden op de 25e plaats in de Europa League. De Schotse landskampioen won eerder van Sturm Graz en pakte een punt tegen Rode Ster Belgrado. Verder verloren ze van Braga en FC Midtjylland.

Eerdere ontmoetingen

De Kuip is geen onbekend terein voor veel spelers van Celtic. Twee seizoenen geleden troffen de beide clubs elkaar ook al in Europees verband. Toen zaten beiden in dezelfde poule in de Champions League. De eerste wedstrijd in Rotterdam werd toen met 2-0 gewonnen door Feyenoord. De Schotten ontvingen destijds twee rode kaarten, waardoor het een gemakkelijke avond werd voor Feyenoord. Alireza Jahanbakhsh en Calvin Stengs waren toen de doelpuntenmakers aan Rotterdamse zijde. De return-wedstrijd op Celtic Park verloor Feyenoord met 2-1.

