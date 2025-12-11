Go Ahead Eagles wist vooraf al dat het een loodzware opgave zou worden op bezoek bij de koploper van de Europa League. Dit blijkt dan ook. In het eerste kwartier komt de ploeg uit Deventer tot twee keer toe op achterstand. Maar de Eagles zijn zeker niet kansloos. Misschien valt er in de tweede helft nog iets te halen. Volg hier live de wedstrijd.

Na een vroeg eerste doelpunt van Lyon door Afonso Moreira maakten de Eagles hun achterstand vrijwel meteen goed, via spits Milan Smit. De openingsfase bleef spectaculair en de Fransen pakten weer de voorsprong door een doelpunt van Pavel Sulc. De ploeg uit Deventer kwam ook nog goed weg met een bal die via de binnenkant van de paal uit het doel ketste. De rest van de eerste helft verliep rustiger dan het eerste kwartier, de teams hielden elkaar redelijk in stand.

De tweede helft verloopt een stuk rustiger dan de eerste, hoewel Lyon de overhand lijkt te hebben.

Stand van zaken

Fans van Go Ahead Eagles zouden op voorhand hebben getekend voor zes punten in hun eerste Europa League-campagne. Toch overheerst er na de 4-0 afgang in eigen huis door VfB Stuttgart vooral een zure nasmaak in Deventer. Met nog duels voor de boeg tegen Lyon (uit), Nice (uit) en Braga (thuis) is er genoeg werk aan de winkel voor de ploeg van Melvin Boel om een plek in de play-offs veilig te stellen

Bij tegenstander Lyon hangt de vlag er heel anders bij. De Fransen zijn de trotse koploper van de competitiefase. Van de eerste vijf wedstrijden won Lyon er vier, waaronder een tegen FC Utrecht. Go Ahead is gewaarschuwd, Lyon won de laatste wedstrijd in de Europa League met 6-0 uit bij Maccabi Tel Aviv.

Waar te zien?

Het duel tussen Go Ahead Eagels en Lyon is live te zien op Ziggo Sport Extra (kanaal 400). Voor mensen die geen abonnement hebben op de provider is de wedstrijd live te zien via de Ziggo Go app. De aftrap is om 21.00 uur. Om 20.45 begint de verkorte voorbeschouwing.

