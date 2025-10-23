Het Europa League-avontuur van Go Ahead Eagles gaat vrolijk verder. De Deventenaren maakten al twee memorabele potjes mee in het Europese toernooi en treffen nu een zeer pittige tegenstander in eigen huis.

Na twee Europa League-duels staat Go Ahead trots op drie punten. Het eerste potje werd in Deventer weliswaar ongelukkig verloren van FCSB uit Roemenië (0-1), maar daarna nam de ploeg revanche in Griekenland. Daar werd Panathinaikos met 1-2 verslagen.

De nummer twaalf van de Eredivisie moet deze donderdagavond (18.45 uur) opnieuw boven zichzelf uitstijgen, want het grote Aston Villa komt op bezoek. De Engelsen versloegen Bologna (1-0) en Feyenoord (0-2) en zijn zo nog foutloos in Europa. In de Premier League gaat het lang niet zo best. Villa staat elfde, maar heeft de weg naar boven ingeslagen. De laatste drie competiteduels werden immers gewonnen, daarvoor bleef het vijf potjes zonder zege.

De wedstrijd in De Adelaarshorst begint donderdag dus om 18.45 uur. Thuisblijvers kunnen het duel volgen op Ziggo Sport 3, Ziggo Sport Free en Ziggo Sport Extra.

Welkom bij het liveblog van de Europa League-wedstrijd Go Ahead Eagles tegen Aston Villa. De Deventenaren treffen in De Adelaarshorst een lastige tegenstander. Aston Villa won beide Europa League-duels, onder meer door Feyenoord in De Kuip te verslaan.



De thuisploeg staat na twee duels op drie punten. De wedstrijd tegen FCSB ging in Deventer verloren, maar bij Panathinaikos werd een knappe 1-2 zege geboekt.



Het duel begint om 18.45 uur.

