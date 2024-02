Live Europa League | AS Roma met prachtige knal snel weer naast Feyenoord na vroege goal Santiago Giménez

Feyenoord is in Rome begonnen aan de volgende ontmoeting met AS Roma. De afgelopen twee seizoenen werd de ploeg van Arne Slot in Europa uitgeschakeld door de Romeinen. Na de 1-1 in Rotterdam heeft Feyenoord een overwinning nodig om zich te plaatsen voor de achtste finales van de Europa League. Volg hier de wedstrijd live.

Santiago Giménez zat in een grote vormdip, maar wist al na vier minuten te scoren voor Feyenoord. Een schot van Bart Nieuwkoop zou ver naast zijn gegaan, maar via de schouder van de Mexicaan ging de bal er toch in. Lang hield het die voorsprong niet vast, want Lorenzo Pellegrini schoot na een kwartier de bal schitterend in de kruising.

Feyenoord speelt verrassend met Bart Nieuwkoop als rechtsbuiten tegen AS Roma. Vorige week moest hij door de ziekte van Lutsharel Geertruida als rechtsback spelen. Dat is zijn natuurlijke positie, maar Slot koos eerder dit seizoen al een paar keer voor Nieuwkoop in de voorhoede vanwege het zwakke presteren van de andere vleugelspelers. Dat doet hij in Rome dus ook.

In de heenwedstrijd miste Feyenoord de zieke Geertruida en Quinten Timber vanwege een hersenschudding. Spits Santiago Giménez kon na een lichte blessure slechts een half uur spelen. Alle drie staan zij in het Stadio Olimpico in de basis.

Opstelling Feyenoord bij AS Roma

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther, Hartman, Hancko, Beelen, Geertruida; Wieffer, Timber, Stengs; Paixao, Gimenez en Nieuwkoop.

Opstelling AS Roma

Opstelling AS Roma: Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy