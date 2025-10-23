Het Europa League-avontuur van Go Ahead Eagles gaat vrolijk verder. De Deventenaren maakten al twee memorabele potjes mee in het Europese toernooi en dat is ook tegen Aston Villa het geval. Er was schrik en ongeloof na een zware blessure van Gerrit Nauber, niet veel later viel de gelijkmaker. Volg het hieronder live.

Het moment gebeurde toen Go Ahead al op een 1-0 achterstand stond. De Nederlander Lamare Bogarde van Aston Villa begon aan een dribbel en speelde de bal iets te ver voor zich uit. Nauber zag zijn kans schoon om in te grijpen en een nare botsing volgde. De Duitse verdediger maakte meteen het gebaar dat hij gewisseld wilde worden en ook Bogarde had veel last.

Scheids trekt geel

Nauber verging van de pijn en het werd akelig stil in de Adelaarshorst. De verdediger werd uiteindelijk per brancard en onder applaus van het veld getild. Terwijl iedereen klapte, kwam de scheidsrechter op bezoek. Toen de Slowaak Filip Glova langs liep toonde hij Nauber nog de gele kaart. Tot ongenoegen van het publiek, dat hard floot. Calvin Twigt was de vervanger van de geblesseerde Nauber.

Gelijkmaker

Niet veel later viel ook Jakob Breum uit, hij greep naar zijn hamstring. Alles leek tegen te zitten voor Go Ahead Eagles, dat zwaar achteruit werd gedrukt en veel kansen tegen kreeg. Maar vlak voor rust viel pardoes de 1-1. Mathis Suray stond helemaal vrij bij een vrije trap en schoot de bal via een Aston Villa-been schitterend in de kruising.

Europees seizoen Go Ahead en Aston Villa

Na twee Europa League-duels staat Go Ahead trots op drie punten. Het eerste potje werd in Deventer weliswaar ongelukkig verloren van FCSB uit Roemenië (0-1), maar daarna nam de ploeg revanche in Griekenland. Daar werd Panathinaikos met 2-1 verslagen.

Heerlijke kraker op de Adelaarshorst

De nummer twaalf van de Eredivisie moet deze donderdagavond (18.45 uur) opnieuw boven zichzelf uitstijgen, want het grote Aston Villa komt op bezoek. De Engelsen versloegen Bologna (1-0) en Feyenoord (2-0) en zijn zo nog foutloos in Europa. In de Premier League gaat het lang niet zo best. Villa staat elfde, maar heeft de weg naar boven ingeslagen. De laatste drie competitieduels werden immers gewonnen, daarvoor bleef het vijf potjes zonder zege.

In Deventer zal reikhalzend worden uitgekeken naar de confrontatie. Gezien de ligging én bouw van het stadion van Go Ahead Eagles heeft het wat weg van een Engels affiche. Fans kort op het veld, herfstachtig weer vanwege storm Benjamin. Kortom: genoeg ingrediënten aanwezig voor een heerlijke kraker.

Opstelling Go Ahead Eagles

Bij de thuisploeg kiest trainer Melvin Boel voor de pas negentienjarige Yassir Salah Rahmouni op het middenveld. Hij krijgt de voorkeur boven Evert Linthorst. Victor Edvardsen is geblesseerd en er dus niet bij.



Opstelling Go Ahead Eagles: De Busser; Deijl, Nauber, Kramer, James; Meulensteen, Salah Rahmouni; Margaret, Breum, Suray; Smit

Opstelling Aston Villa

Bij de bezoekers hebben twee Nederlanders de basis gehaald: Ian Maatsen als linksback en Lamare Bogarde staat op het middenveld. Donyell Malen en Marco Bizot zitten op de bank.



Opstelling Aston Villa: E. Martínez; Lindelöf, Mings, Pau Torres, Maatsen; Sancho, Onana, Bogarde; Guessand, Watkins, Buendia

Zender Go Ahead Eagles - Aston Villa in Europa League

De wedstrijd in De Adelaarshorst begint donderdag dus om 18.45 uur. Thuisblijvers kunnen het duel volgen op Ziggo Sport 3, Ziggo Sport Free en Ziggo Sport Extra.

