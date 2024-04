LIVE FA Cup | Manchester United op rozen dankzij goals van Harry Maguire en Scott McTominay

Voor Manchester United is er nog maar één toernooi waar dit seizoen een prijs te halen valt: de FA Cup. Zondagmiddag is de halve finale op Wembley tegen Coventry City. Lukt het Erik ten Hag om de finale te halen?

Zelfs Harry Maguire scoort

Harry Maguire krijgt sinds zijn overstap naar Manchester United meer kritiek dan lof, maar toch was hij zondagmiddag belangrijk voor Ten Hag. Vlak voor rust torende hij hoog boven iedereen uit en kopte raak uit een corner. Daarmee maakte de Engelsman de 2-0 voor United en was de ploeg van Ten Hag voor rust al klaar met Coventry.

Scott McTominay opent de score

Scott McTominay is dit seizoen gek genoeg een gouden Schot in de roos voor Ten Hag. De middenvelder, vaak verguist vanwege z'n matige voetbalkwaliteiten, scoorde vaak en dan vooral in de blessuretijd. In de halve finale van de FA Cup opende hij juist de score al halverwege de eerste helft. Hij liep tegen een lage voorzet van Diogo Dalot aan: 0-1. Alweer de tiende goal van McTominay dit seizoen.

In de Premier League staat United maar zevende en is het überhaupt de vraag of de ploeg van de Nederlandse trainer in een positie eindigt die recht geeft op Europees voetbal. Europees is United al een tijdje uitgeschakeld. De FA Cup lijkt de enige en beste weg voor de recordkampioen naar Europa.

Live op Ziggo Sport

Coventry City is de tegenstander in de halve finale van de FA Cup. Daar voetbalt één Nederlander: Milan van Ewijk. Hij voetbalde in het verleden onder andere voor Heerenveen. Vanaf 16.30 uur is de aftrap in het grote stadion in Londen. De wedstrijd wordt uitgezonden op Ziggo Sport.

Opstellingen Manchester United en Coventry

United speelt met doelman Onana in de basis. Vooral achterin heeft Ten Hag veel problemen. Alleen Harry Maguire was centraal achterin beschikbaar, dus moest de trainer puzzelen. Waarschijnlijk Casemiro centraal naast Maguire.



Opstelling Manchester United: Onana, Dalot, Maguire, Casemiro, Wan-Bissaka; McTominay, Mainoo, Bruno Fernandes; Garnacho, Hojlund en Rashford.



Bij Coventry speelt Van Ewijk dus ook in de basis.



Opstelling Coventry City: Collins, Latibeaudiere, Thomas, Kitching, Van Ewijk; Bidwell, Eccles, Sheaf, O'Hare; Simms en Wright.

UNITED OR ANYONE! 🎼



📋 Your team for this afternoon's @EmiratesFACup Semi-Final. pic.twitter.com/t8UMu6eXFZ — Coventry City (@Coventry_City) April 21, 2024

Manchester City in finale

In de andere halve finale won Manchester City moeizaam met 1-0 van Chelsea. Het enige doelpunt werd vlak voor tijd gemaakt door Bernardo Silva. City is de titelhouder van de FA Cup en versloeg vorig jaar United in de finale. Er zou dus een herhaling van de finale van vorig seizoen kunnen plaatsvinden, als United de halve finale van Coventry City (uit het Championship) wint.