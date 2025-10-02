FC Utrecht wil van de hatelijke nul af in de competitiefase van de Europa League. Donderdagavond gaat het op bezoek bij SK Brann in het Noorse Bergen. Volg het hieronder live.

FC Utrecht begon de Europa League met een thuisduel tegen Olympique Lyonnais. Ondanks dat de ploeg de betere kansen had, werd het 0-1 in Stadion Galgenwaard. Brann ging ook onderuit, op bezoek bij Lille OSC (2-1). Beide teams zijn dus op zoek naar de eerste driepunter.

Zender SK Brann - FC Utrecht

De wedstrijd tussen SK Brann en FC Utrecht is te zien op Ziggo Sport 1. Om 18.00 uur begint op die zender de voorbeschouwing.

Utrecht in mindere vorm, Jans houdt vertrouwen

FC Utrecht hield slechts één punt over aan de laatste drie competitieduels met FC Groningen, Fortuna Sittard en Heerenveen. Maar de ploeg maakte indruk in drie voorronden van de Europa League en bood Lyon in het verloren eerste duel in het hoofdtoernooi ondanks een nederlaag dus goed partij.

Jans zag de afgelopen maanden dat zijn ploeg in Europese duels iets extra's kan brengen. "Het is opvallend dat we in alle Europese wedstrijden aanstonden", zei de ervaren coach. "In de laatste drie competitieduels was niet alles slecht. Maar over ons duel met Groningen en de eerste helft tegen Heerenveen kun je niet tevreden zijn."

Prachtige locatie

In Bergen zullen spelers en fans van FC Utrecht hun ogen uitkijken. Het stadion ligt aan de voet van de berg Ulriken, één van de zeven bergen die het stadje omringen. Het is de hoogste, met een kabelbaan en prachtig uitzicht over Bergen.

i Het stadion van SK Brann. © Getty Images

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen envia onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.