FC Utrecht staat vanavond voor een pittige uitdaging in de Europa League. De ploeg van Ron Jans, die tot nu toe geen punten wist te behalen in de competitiefase, treedt om 18.45 uur in Stadion Galgenwaard aan tegen het FC Porto van voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli. Volg alle ontwikkelingen van deze wedstrijd hieronder live.

De Europa League-campagne van FC Utrecht verloopt tot nu toe teleurstellend. De Domstedelingen verloren hun eerste drie wedstrijden: van Olympique Lyon (0-1), Brann (1-0) en SC Freiburg (2-0). Tegen FC Porto hoopt de ploeg van Jans eindelijk resultaat te boeken. Het is de ultieme test om te laten zien wat de Domstedelingen in Europa waard zijn.

Oude bekende in Galgenwaard

Francesco Farioli, die vorig seizoen nog als trainer van Ajax actief was, is geen onbekende voor Jans. In de Eredivisie stonden beide coaches twee keer tegenover elkaar. FC Utrecht speelde toen met 2-2 gelijk in Amsterdam en boekte een indrukwekkende 4-0 overwinning in Stadion Galgenwaard. Farioli keert vanavond terug naar Utrecht, maar dit keer als coach van FC Porto.

De ploeg van de Italiaan doet het aanzienlijk beter in de Europa League. De Portugezen wisten twee overwinningen te boeken, tegen Red Bull Salzburg (0-1) en Rode Ster Belgrado (2-1). Enkel Nottingham Forest bleek een maatje te groot (2-0). Trainer Farioli heeft duidelijke ambities: het doel van FC Porto is om zich rechtstreeks te plaatsen voor de achtste finales en de play-offs te ontlopen.

Opstelling FC Utrecht

Opstelling FC Utrecht: Barkas; Horemans, Didden, Viergever; Engwanda, Zechiel, De Wit, El Karouani; Rodriguez, Min, Murkin.

Farioli over zijn periode bij Ajax

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd blikte Farioli kort terug op zijn tijd bij Ajax. "Het had me trots gemaakt als we de titel hadden gepakt. Het doet nog steeds pijn dat het niet is gelukt en dat zal het waarschijnlijk altijd blijven doen", vertelde hij emotioneel.

FC Utrecht - FC Porto

Kan Ron Jans zijn ploeg inspireren om de eerste punten van deze Europa League-campagne te behalen? Of weet Farioli met FC Porto te profiteren van de huidige vormdip van de Nederlandse club? De wedstrijd begint om 18.45 uur in Stadion Galgenwaard.

