LIVE FC Volendam - Feyenoord: FC Volendam bijna op voorsprong na fouten van Thomas Beelen

Feyenoord speelt donderdagavond vanaf 18:45 uur bij nummer laatst FC Volendam. In de midweekse speelronde in de Eredivisie moeten de Rotterdammers in het spoor blijven van PSV. Voor Volendam telt elk punt in de strijd tegen degradatie. Volg het duel hier live.

16': De kans van de wedstrijd tot nu toe is voor FC Volendam! Vivaldo Semedo profiteert van slecht wegwerken van Thomas Beelen, maar schiet in de één op één op de paal. Daarna krijgt Darius Johnson de bal cadeu van Beelen die de bal veel te zacht terug wil koppen. Daar komt Feyenoord, maar vooral Beelen, erg goed weg.

Zondag belangrijke wedstrijden

Voor beide ploegen staat er komend weekend eigenlijk een belangrijkere wedstrijd op het programma. Feyenoord speelt dan thuis de Klassieker tegen aartsrivaal Ajax. Volendam moet dan tegen RKC, de nummer 15 van de Eredivisie, op acht punten afstand van de Volendammers.

Opstellingen Volendam en Feyenoord

FC Volendam: Backhaus; Buur, Benamar, Flint, Plat; Mirani, Maulun, Cox; Booth, Semedo, Johnson.



Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Lopez; Wieffer, Timber, Stengs; Minteh, Gimenez, Paixão.

Volendam wisselt op een aantal posities ten opzichte van het gelijkspel tegen Almere City (1-1), afgelopen weekend. George Cox verhuist van de linksbackpositie naar het middenveld, Brian Plat maakt zijn opwachting in de basis.