Feyenoord is uit op revanche in de Europa League. De Rotterdammers willen de zuren nasmaak wegspoelen die heerste na het verlies in Portugal. Dat moet gebeuren tegen Premier League-grootmacht Aston Villa. Volg het duel hieronder live.

Feyenoord startte de competitiefase van de Europa League met een nederlaag op bezoek bij SC Braga. Van Persie koos voor een volledig nieuwe voorhoede met Casper Tengstedt, Gonçalo Borges en Gaoussou Diarra. Toch vindt Van Persie de Europa League "zeker niet minder belangrijk" dan de Eredivisie. "Iedereen droomt ervan om zichzelf te kunnen meten op dit niveau", zei hij donderdag op de persconferentie.

Aston Villa de favoriet

In de ogen van de trainer is Aston Villa de favoriet. Van Persie: "Dat is logisch bij zo'n topteam uit de Premier League. Zij spelen net als wij heel gestructureerd. Dus ik verwacht geen chaotische wedstrijd, maar wel een mooie wedstrijd op hoog niveau." The Villans begonnen het Europese toernooi met een minimale zege op Bologna: 1-0.

De kans is groot dat Aston Villa in De Kuip aankomt met een B-ploeg. Althans, als we de geluiden uit Birmingham mogen geloven. Dat betekent goed nieuws voor de Nederlanders Marco Bizot, Ian Maatsen en Donyell Malen. Zij zitten bij veel Premier League-wedstrijden op de bank.

Steijn terug, geen Timber

Bij Feyenoord is aanvoerder Sem Steijn terug. Hij ontbrak afgelopen zondag uit bij FC Groningen (1-0 winst) wegens ziekte. Quinten Timber liep toen juist een lichte blessure op en is er niet bij. Ook Malcolm Jeng ontbreekt, hij scheurde zijn achillespees af. Daartegenover staat de terugkeer van Anel Ahmedhodzic, die geschorst was in de Eredivisie.

