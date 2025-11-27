Voor de Rotterdammers staat donderdag een belangrijk Europa League-affiche op het programma. Wil Feyenoord nog iets klaarspelen in Europa moet het winnen van Celtic. Om 18:45 uur wordt er afgetrapt in de Kuip. Volg hier de laatste ontwikkelingen in Rotterdam.

Waar te zien?

Het duel tussen Feyenoord en Celtic is live te zien op Ziggo Sport (kanaal 14). Mensen die geen klant zijn van de provider kunnen de wedstrijd gratis volgen via de Ziggo Go App. De voorbeschouwing begint vanaf 18.00 uur, de aftrap wordt drie kwartier later verricht.

Stand van zaken

De ploeg van Robin van Persie staat er halverwege de competitiefase beroerd voor. Feyenoord staat na vier wedstrijden slechts op drie punten en daarmee op plek 29. Alleen van Panathinaikos werd er in eigen huis gewonnen. Verder verloren de Rotterdammers van Braga, Aston Villa en VfB Stuttgart. De punten zijn dus broodnodig in Rotterdam-Zuid.

De Schotten zitten in hetzelfde schuitje als Feyenoord. De formatie van interim-trainer Martin O'Neill heeft slechts één puntje meer. Hiermee is Celtic terug te vinden op de 25e plaats in de Europa League. De Schotse landskampioen won eerder van Sturm Graz en pakte een punt tegen Rode Ster Belgrado. Verder verloren ze van Braga en FC Midtjylland.

Eerdere ontmoetingen

De Kuip is geen onbekend terein voor veel spelers van Celtic. Twee seizoenen geleden troffen de beide clubs elkaar ook al in Europees verband. Toen zaten beiden in dezelfde poule in de Champions League. De eerste wedstrijd in Rotterdam werd toen met 2-0 gewonnen door Feyenoord. De Schotten ontvingen destijds twee rode kaarten, waardoor het een gemakkelijke avond werd voor Feyenoord. Alireza Jahanbakhsh en Calvin Stengs waren toen de doelpuntenmakers aan Rotterdamse zijde. De return-wedstrijd op Celtic Park verloor Feyenoord met 2-1.

