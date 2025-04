LIVE Feyenoord - FC Groningen | Robin van Persie moet weer puzzelen in opstelling en voert twee wijzigingen door

Feyenoord staat voor een belangrijk treffen met FC Groningen. De ploeg van Robin van Persie heeft een uitstekende periode achter de rug, maar om in de strijd te blijven voor directe Champions League-plaatsing, moet die goede lijn tegen de noordelingen absoluut worden doorgezet. Volg alle ontwikkelingen rondom Feyenoord - FC Groningen hier live.

Oorspronkelijk stond de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Groningen gepland voor speelronde 25, maar vanwege de verplichtingen van Feyenoord in de Champions League werd het duel uitgesteld. Dit uitstel bleek een groot voordeel voor de Rotterdammers, aangezien de selectie nu aanzienlijk fitter én completer is dan enkele weken geleden.

Twee ploegen in vorm

Feyenoord heeft de afgelopen twee duels tegen directe concurrenten overtuigend gewonnen. Eerst werd FC Twente in de Grolsch Veste met 2-6 van het veld geveegd, gevolgd door een goede zege op Go Ahead Eagles. Het puntenverschil met de nummer twee PSV bedraagt momenteel slechts acht punten, maar kan worden teruggebracht tot vijf. Bovendien komen de Eindhovenaren nog op bezoek in De Kuip.

FC Groningen verkeert ook in een uitstekende vorm. De laatste nederlaag dateert alweer van 2 februari. In de resterende weken werd driemaal gewonnen en tweemaal gelijkgespeeld, waardoor de Trots van het Noorden volop in de race is voor de play-offs van Europees voetbal. De vorige ontmoeting (2-2) zal de ploeg van Dick Lukkien bovendien vertrouwen geven dat er een resultaat te halen valt.

Opstelling Feyenoord

Robin van Persie wijzigt zijn opstelling op twee posities ten opzichte van het vorige competitieduel. In verband met 'een pittige week met drie wedstrijden in zes dagen' worden Gernot Trauner en Quilindschy Hartman op de bank gehouden. Zij worden vervangen door Thomas Beelen en Gijs Smal. In de punt van de aanval krijgt de tegenvallende Julian Carranza nog de voorkeur boven de herstelde Ayase Ueda.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Hwang, Moder, Milambo; Hadj Moussa, Ueda, Paixão.

