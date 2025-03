LIVE Feyenoord - Go Ahead Eagles | Igor Paixao pegelt raak: weet ploeg van Robin van Persie nu wél stand te houden?

Feyenoord staat voor een belangrijke wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De bezoekers hebben slechts drie punten minder dan de ploeg van Robin van Persie. De Deventenaren kwamen tot tweemaal knap terug van een achterstand, maar moesten in minuut 74 toch wéér een tegentreffer slikken. Igor Paixao knalde Feyenoord op 3-2. Volg alle ontwikkelingen rondom de wedstrijd hier live.

Feyenoord op voorsprong

Het duel tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles ging aardig gelijk op, zonder échte kansen. Pas na ruim een half uur spelen was daar dé kans voor de Rotterdammers om op voorsprong te komen. Anis Hadj Moussa werd in het strafschopgebied onderuit getikt door Eagles-verdediger Dean James. In eerste instantie werd het nog weggewuifd door scheidsrechter Bas Nijhuis, maar na ingrijpen van de VAR kon hij niet anders dan een penalty toekennen. Moder was foutloos en schoot de bal goed tegen de touwen: 1-0.

'Kowet' op gelijke hoogte

Van Persie en co dachten met een voorsprong te gaan rusten, maar daar stok Go Ahead Eagles diep in de blessuretijd een stokje voor. Mathis Suray speelde de bal met een lobje het zestienmetergebied in, waarna Milan Smit de bal panklaar legde voor de uitstekend vrijgekomen Victor Edvardsen. Daar wist de Zweede spits, oog-in-oog met Feyenoord-goalie Timon Wellenreuther, wel raad mee. Hij schoot de bal knap in de korte hoek: 1-1.

Twee goals in vier minuten

Na een klein uur spelen kwam Feyenoord op voorsprong door een uitstekende actie van Anis Hadj Moussa. De Algerijnse aanvaller passeerde knap zijn directe tegenstander met een actie buitenom en schoof de bal met rechts tegen de touwen: 2-1. Een paar minuten later was het echter alweer gelijk na een prachtig doelpunt van Go Ahead Eagles. Oliver Antman ging een dubbel één-tweetje aan met Smit, die 'm goed breed legde. De Fin bleef koel en schoot knap de 2-2 binnen.

Wéér achterstand voor 'Kowet'

Een kwartier voor tijd ging het tóch weer mis voor de bezoekers uit Deventer. Igor Paixao zocht voor het eerst in de wedstrijd zijn directe tegenstander op en liet Eagles-aanvoerder Mats Deijl met een goede passeeractie achter zich. Oog-in-oog met Eagles-keeper Jari de Busser pegelde de Braziliaanse aanvaller de bal in het net: 3-2. Daarmee kwam Feyenoord voor de derde keer in de wedstrijd op voorsprong. Hij tekende aan voor zijn tiende doelpunt.

Wedstrijd om Europese plekken

Het duel tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles is cruciaal in de strijd om de Europese plaatsen. Beide ploegen verkeren in een uitstekende vorm. De Rotterdammers wonnen overtuigend van FC Twente (6-2), terwijl de bezoekers onlangs tweemaal wisten te stunten tegen PSV. 'Kowet' is bezig aan een sterke reeks met vier opeenvolgende overwinningen.

