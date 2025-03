LIVE Feyenoord - Go Ahead Eagles | Ploeg van Robin van Persie op jacht naar belangrijke driepunter tegen stuntploeg

Feyenoord staat voor een belangrijke wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De stuntploeg uit Deventer heeft al een plekje in de bekerfinale weten te bemachtigen, maar hebben ook slechts drie punten minder dan de ploeg van Robin van Persie. Om voorlopig afstand te nemen van Go Ahead Eagles móét Feyenoord winnen. Volg alle ontwikkelingen rondom de wedstrijd hier live.

Wedstrijd om Europese plekken

Het duel tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles is cruciaal in de strijd om de Europese plaatsen. Beide ploegen verkeren in een uitstekende vorm. De Rotterdammers wonnen overtuigend van FC Twente (6-2), terwijl de bezoekers onlangs tweemaal wisten te stunten tegen PSV. 'Kowet' is bezig aan een sterke reeks met vier opeenvolgende overwinningen.

Hevige strijd in Eredivisie om kleine twintig miljoen euro barst los: Feyenoord weet wat op het spel staat De strijd om de titel is volop bezig, maar de race om de derde plek is misschien wel nóg spannender. Maar liefst vijf clubs vechten om een plek in de Champions League-voorrondes. Naast het sportieve plaatje ligt er ook een aanzienlijke financiële beloning in het verschiet. Maar hoeveel miljoen staat er precies op het spel?

Tóch weer puzzelen voor Robin van Persie

De blessurelijst van Feyenoord stroomt langzaamaan leeg, maar toch heeft Van Persie weer moeten puzzelen. Ayase Ueda en Hugo Bueno zijn geblesseerd teruggekeerd van hun interlands bij Japan en Jong Spanje, waardoor zij niet aanwezig zijn. In de punt kiest de Feyenoord-trainer daarom voor Julian Carranza. Op linksback krijgt Quilindschy Hartman de voorkeur boven Gijs Smal, waardoor hij opnieuw de kans krijgt om zijn oude vorm te herpakken.

Daar tegenover staat wel de terugkeer van Ramiz Zerrouki en Antoni Milambo. Beide middenvelders ontbraken de afgelopen weken door blessures, maar zijn fit genoeg om te spelen tegen het verrassende Go Ahead Eagles. De laatstgenoemde keert meteen terug in de basis. Hij vormt samen met Jakub Moder en In-Beom Hwang het middenrif.

Opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Hartman; Hwang, Moder, Milambo; Hadj Moussa, Carranza, Paixão.

Robin van Persie worstelde met zijn imago bij Feyenoord: 'Velen zien mij nog steeds zo' Feyenoord-trainer Robin van Persie heeft veel geschiedenis bij de Rotterdamse club. Hij worstelde er met zijn imago, beleefde hoogtepunten en zette er zijn eerste stappen als coach. "Na de terugkeer bij Feyenoord zagen mensen pas echt hoe hij is als mens."

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.