Feyenoord is uit op revanche in de Europa League. De Rotterdammers willen de zure nasmaak wegspoelen die heerste na het verlies in Portugal. Dat moet gebeuren tegen Premier League-grootmacht Aston Villa. Volg het duel hier live.

Feyenoord-coach Van Persie heeft deze keer niet voor een B-elftal gekozen. Hij begint voorin dus gewoon met Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda en Leo Sauer. Op het middenveld vervangt In-Beom Hwang de geblesseerde Quinten Timber en keert Sem Steijn terug nadat hij door ziekte het uitduel tegen FC Groningen miste. De opvallendste keuze achterin is dat Gijs Smal begint als linksback en dat gaat en koste van Jordan Bos.



Opstelling Feyenoord: Wellenreuther, Read, Ahmedhodzic, Watanabe, Smal; Hwang, Valente, Steijn; Hadj Moussa, Ueda, Sauer



Bij Aston Villa kiest Unai Emery met Marco Bizot en Ian Maatsen voor twee Nederlanders in de basisopstelling. Bizot zou eigenlijk niet keepen, maar Emiliano Martinez haakte in de warming-up af. Lamare Bogarde en Donyell Malen zitten op de bank.

Valse start

Feyenoord startte de competitiefase van de Europa League met een nederlaag op bezoek bij SC Braga. Van Persie koos toen voor een volledig nieuwe voorhoede met Casper Tengstedt, Gonçalo Borges en Gaoussou Diarra. Toch vindt Van Persie de Europa League "zeker niet minder belangrijk" dan de Eredivisie. "Iedereen droomt ervan om zichzelf te kunnen meten op dit niveau", zei hij op de persconferentie. Tegen Villa kiest hij dus wel voor zijn sterkste formatie.

Zender Feyenoord - Aston Villa

De wedstrijd tussen Feyenoord en Aston Villa is donderdagavond live te zien op Ziggo Sport 1. Na afloop van het duel tussen Brann en FC Utrecht volgt daar de voorbeschouwing.

Aston Villa de favoriet

In de ogen van de trainer is Aston Villa de favoriet. Van Persie: "Dat is logisch bij zo'n topteam uit de Premier League. Zij spelen net als wij heel gestructureerd. Dus ik verwacht geen chaotische wedstrijd, maar wel een mooie wedstrijd op hoog niveau." The Villans begonnen het Europese toernooi met een minimale zege op Bologna: 1-0.

