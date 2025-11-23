De fans in De Kuip zullen er moedeloos van worden. Feyenoord moet opnieuw een tegendoelpunt verwerken. In de 69e minuut scoort invaller Noé lebreton de 2-2 voor NEC. Kan Feyenoord de aansluiting met PSV blijven vinden of verspelen ze opnieuw punten in de Eredivisie? Volg het duel hier live.

Terwijl Feyenoord genoot van de voorsprong ging het in de 69e minuut weer helemaal mis. NEC kwam op gelijke hoogte na een kopbal van Lebreton die veel te vrij stond. Hij kwam voor de uitkomende Wellenreuther bij de bal en scoorde. Nieuw puntenverlies dreigt voor Feyenoord en dat zou een drama zijn in de race tegen koploper PSV.

Na rust kwam Feyenoord in de 56e minuut op voorsprong. Dat was toch wel een verdiende voorsprong. In de eerste helft was Feyenoord slordig met de kansen en was het een wonder dat ze niet al eerder op voorsprong kwamen. In de tweede helft lijkt alles wat sneller te gaan bij Feyenoord en dat kan NEC kennelijk niet bijhouden. Het was alweer even geleden voor Nieuwkoop, maar zijn doelpunt is een heel belangrijke.

Want dankzij een doelpunt vlak voor rust kwam Feyenoord alweer op een 1-1 gelijke stand. Terwijl een groot deel van de aanhang al de warmte was opzoeken kreeg Feyenoord tóch nog een kans. Leo Sauer werd bediend vanaf de linkerkant en kon bij de tweede paal de bal via de stuit in het dak van het doel koppen. Terwijl iedereen dacht dat Feyenoord met een achterstand de rust in zou gaan, werd dat toch een gelijkspel. Het vizier van de ploeg mag in de tweede helft op scherp.

Want een aantal minuten voor de goal van Sauer kreeg Feyenoord de deksel op de neus. Nota bene Bryan Linssen doet daarmee zijn oude ploeg pijn. De NEC'er was sneller bij de bal in een heel drukke zestien. Feyenoord was al een aantal keer gewaarschuwd, maar krijgt nu een fikse domper te verwerken. Vlak voor de start van de blessuretijd kreeg de thuisploeg nog een reuzekans. Maar de lat én de paal stond in de weg na een krankzinnige kopbal van Watanabe.

Het heeft vooral met slordigheden te maken dat Feyenoord niet al eerder voor stond tegen NEC. De ploeg van Robin van Persie creëert veel kansen, maar scoort maar niet. Dat ligt deels aan een sterk keepende Crettaz, maar ook slordigheid. Vooral Hadj Moussa neemt vaak de verkeerde keuze. Te vaak gaat hij voor zichzelf, zoals rond de 30e minuut. Hij ging voor de actie terwijl zowel Timber als Valente op randje zestien klaarstonden om te schieten.

Feyenoord was heer en meester in het eerste kwartier van het duel, maar wist de kansen maar niet af te maken. Dat kwam veelal door slordigheden aan de kant van Feyenoord. Zo schoot Sem Steijn een goede kans van dichtbij met zijn verkeerde been over de goal, en was de laatste pass de zestien in steeds nét niet goed. Het is wachten op een doelpunt van de ploeg van Van Persie.

