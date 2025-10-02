Feyenoord is uit op revanche in de Europa League. De Rotterdammers willen de zure nasmaak wegspoelen die heerste na het verlies in Portugal. Dat moet gebeuren tegen Premier League-grootmacht Aston Villa. Volg het duel hier live.

De fans in Rotterdam hielden al heel snel de adem in toen scheidsrechter Rade Obrenovic na een kwartier naar het scherm werd geroepen. Anel Ahmedhodzic kreeg geel na het neerhalen van Villa-spits Ollie Watkins neer, maar volgens de VAR was rood op zijn plaats doordat de Engelsman doorgebroken was. De arbiter op het veld bekeek de beelden talloze keren, maar bleef uiteindelijk tot vreugde van de Feyenoord-fans bij zijn oorspronkelijke beslissing.

De scheidsrechter zorgde even later echter voor ongeloof. De kopbal van Ayase Ueda passeerde net de doellijn en aangezien Obrenovic naar de stip wees, leek het een goal. Hij bedacht zich echter een seconde later en gaf een vrije trap aan Aston Villa aangezien Tsuyoshi Watanabe ergens anders iemand zou hebben vastgehouden. Dat was op de beelden echter nauwelijks te zien, maar de VAR bemoeide zich er niet mee en dus gingen beide teams met een 0-0 stand de rust in.

Ook na de pauze bleef het een spectaculair duel met gevaar voor beide doelen. Sem Steijn miste een enorme kans namens Feyenoord en aan de andere kant raakte Evann Guessand de paal. Na een uur spelen was het eindelijk raak, maar de openingsgoal viel voor de mensen op de tribunes aan de verkeerde kant. Emiliano Bundia liet Timon Wellenreuther met een hard schot in verre hoek kansloos.

Valse start

Feyenoord startte de competitiefase van de Europa League met een nederlaag op bezoek bij SC Braga. Van Persie koos toen voor een volledig nieuwe voorhoede met Casper Tengstedt, Gonçalo Borges en Gaoussou Diarra. Toch vindt Van Persie de Europa League "zeker niet minder belangrijk" dan de Eredivisie. "Iedereen droomt ervan om zichzelf te kunnen meten op dit niveau", zei hij op de persconferentie. Tegen Villa kiest hij dus wel voor zijn sterkste formatie.

Zender Feyenoord - Aston Villa

De wedstrijd tussen Feyenoord en Aston Villa is donderdagavond live te zien op Ziggo Sport 1. Na afloop van het duel tussen Brann en FC Utrecht volgt daar de voorbeschouwing.

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen envia onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.