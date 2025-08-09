Feyenoord is op zaterdagavond ijzersterk begonnen aan de eerste competitiewedstrijd tegen NAC Breda. Niemand minder dan de kersverse aanvoerder Sem Steijn heeft de Rotterdammers na slechts drie minuten spelen op voorsprong gezet.

Feyenoord heeft het de afgelopen jaren erg lastig gehad in de openingswedstrijden van de Eredivisie. Slechts in drie van de laatste zeven seizoenen werd de eerste wedstrijd gewonnen. Dankzij het doelpunt van Steijn is de club op weg om deze negatieve reeks te doorbreken. De middenvelder mocht een vrije trap nemen vanaf ongeveer 23 meter, en krulde deze vervolgens knap in de linkeronderhoek. Doelman Bielica was kansloos bij de inzet.

Opstellingen

Trainer Robin van Persie heeft enkele wijzigingen doorgevoerd in de basiself ten opzichte van de wedstrijd tegen Fenerbahçe afgelopen woensdag. Leo Sauer wordt op de linksbuitenpositie vervangen door Gaoussou Diarra, terwijl In-Beom Hwang en Quinten Timber op het middenveld plaatsmaken voor Luciano Valente en Oussama Targhalline. Jordan Bos verliest zijn plek als linksback aan Givairo Read.

Feyenoord: Timon Wellenreuther, Jordan Lotomba, Anel Ahmedhodzic, Tsuyoshi Watanabe, Givairo Read, Luciano Valente, Sem Steijn, Oussama Targhalline, Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda, Gaoussou Diarra.

NAC: Daniel Bielica, Boy Kemper, Terence Kongolo, Enes Mahmutovic, Cherrion Valerius, Kamal Sowah, Boyd Lucassen, Maximilien Balard, Juho Talvitie, Sydney van Hooijdonk, Mohamed Nassoh.

Vorige editie

Vorig seizoen boekte Feyenoord in De Kuip een 2-0 zege op NAC. In de 34ste minuut opende Ayase Ueda de score, waarna Quinten Timber een kwartier voor het einde vanaf de strafschopstip de voorsprong verdubbelde.

'Stugge tegenstander'

Voorafgaand aan de wedstrijd verscheen Van Persie voor de microfoon van ESPN. Hier vertelde de trainer dat hij geen makkelijke avond verwacht. "Het is een wedstrijd tegen een stugge tegenstander, maar ze zijn ook goed. Zeker in balbezit hebben ze duidelijke patronen. Daarin kun je zien dat ze echt wel stappen hebben gemaakt ten opzichte van vorig seizoen. Dus het is een mooie uitdaging voor ons vandaag."