LIVE Feyenoord - PEC | Igor Paixao schudt publiek in De Kuip wakker met tweede doelpunt

Feyenoord heeft een zege nodig om de derde plek weer in handen te krijgen. De ploeg van Robin van Persie werd aardig in het zadel geholpen door PEC Zwolle. De Rotterdammers stonden na 25 minuten al op 3-0 door doelpunten van Ayase Ueda, Antoni Milambo en Igor Paixao. Na rust was de overwinning al binnen, waardoor Feyenoord vooral gas terugnam. Tien minuten voor tijd schudde Paixao het publiek wakker met de 4-0. Volg hier de hoogtepunten live.

Vroege voorsprong

Feyenoord schoot uit de startblokken. In de veertiende minuut werd Ayase Ueda uitstekend diep gestuurd door Jakub Moder, waarna de Japanner de bal prachtig over Zwolle-doelman Jasper Schendelaar stifte: 1-0. Enkele minuten later was het ook al 2-0 door een gigantische blunder van diezelfde Schendelaar. De Zwolle-goalie treuzelde met de bal aan zijn voet en schoot de bal knullig tegen Antoni Milambo aan, waarna de bal met een rollertje in het doel belandde.

De ploeg van Robin van Persie nam absoluut geen gas terug en bracht twee minuten later de marge ook al op drie. Zwolle bouwde opnieuw dramatisch op, waarna de bal voor de voeten van Milambo viel. De twintigjarige middenvelder zag de vrijstaande Igor Paixao en bediende hem met een piekfijne steekpass, waarna de Braziliaan vrij kon binnen schuiven: 3-0.

Publiek in slaap gesusd

In de eerste helft stond het publiek nog op de banken voor het spel de nummer drie van de Eredivisie, maar na rust was dat beeld compleet verdwenen. PEC Zwolle probeerde nog wat kansjes bij elkaar te spelen, maar was niet bij machte om tot échte kansen te komen. Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther tikte nog een afstandsschot onder de lat weg, maar verder waren De Blauwvingers kansloos. Feyenoord vond het wel best en speelde vooral met de gedachte van 'uitspelen, drie punten erbij en wegwezen'.

Tweede goal voor Paixao

In een slaapverwekkende tweede helft maakte Paixao het publiek in minuut tachtig weer wakker. De Rotterdammers konden zelfs in het zestienmetergebied van PEC Zwolle gemakkelijk combineren. Uiteindelijk kwam de bal voor de voeten van de Braziliaanse vleugelflitser, die de bal eenvoudig in de lange hoek plaatste: 4-0. Daarmee tekende hij alweer aan voor zijn vijftiende doelpunt in de Eredivisie.

Strijd tussen Feyenoord en FC Utrecht

Feyenoord en Utrecht stonden vóór vrijdagavond op 59 punten, waarbij Utrecht al een wedstrijd meer had gespeeld. Na de wedstrijd tegen RKC staan de Domstedelingen dus op twee wedstrijden meer én lijkt de ploeg van Ron Jans op drie punten te komen. De Rotterdammers hebben zeker een voordeel, maar moeten dat nog wel omzetten in overwinningen. Met als eerste horde PEC Zwolle, de nummer vijftien van de Eredivisie.

Rechtreekse plaatsing Champions League

Voor enkele Feyenoorders zal de blik echter ook op PSV zijn. De nummer twee van de Eredivisie heeft het de afgelopen tijd weer aardig op de rit, maar toch blijft het verschil slechts zeven punten. Als de Rotterdammers in De Kuip 'gewoon' winnen van PEC brengen zij de achterstand weer terug op vier, met de directe ontmoeting tussen beide ploegen over drie weken.

Sem Steijn naar Feyenoord

In aanloop naar de wedstrijd tegen PEC Zwolle kregen de fans van Feyenoord nog uitstekend nieuws te horen. Meerdere Nederlandse media schrijven dat Sem Steijn voor dertien miljoen euro de overstap maakt naar De Kuip, al wordt dat ontkent door mensen uit het Feyenoord-kamp. De topscorer van de Eredivisie speelt de rest van dit seizoen bij FC Twente.

