LIVE Feyenoord - PSV | Kraker in De Kuip om Champions League-miljoenen ook cruciaal voor koploper Ajax

De absolute topper van deze speelronde in de Eredivisie wordt in De Kuip afgewerkt. Daar spelen Feyenoord en PSV om 14.30 uur een wedstrijd om drie cruciale punten. Peter Bosz heeft geen verrassingen in de opstelling. Robin van Persie verrast met Gijs Smal als linksback. Volg hier alle verrichtingen rondom de wedstrijd, die ook in Amsterdam zeer nauwgezet wordt gevolgd.

Ajax kan deze zondag namelijk kampioen worden. Dan moet allereerst PSV verliezen in Rotterdam. Dan kan Ajax later vanavond met nog twee duels te spelen het gat kunnen vergroten naar zeven punten en de 37ste landstitel vieren. Maar de titelkoorts buiten beschouwing gelaten is het hoe dan ook voor Feyenoord en PSV een cruciale wedstrijd. Danny Makkelie is de leidsman tijdens de wedstrijd, die om 14.30 uur begint.

PSV kan bij winst namelijk de Champions League-miljoenen en de tweede plaats veiligstellen. Wint de ploeg van Bosz, dan is het gat met nog twee duels te gaan acht punten ten opzichte van Robin van Persies Feyenoord. Als de thuisploeg drie punten pakt. wordt het verschil uiteraard verkleind tot twee punten en gloort in Rotterdam de hoop op directe plaatsing voor het Europese toernooi.

Opstellingen Feyenoord en PSV

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Smal; Hwang, Moder, Milambo; Hadj Moussa, Ueda, Paixão.



Opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro; Veerman, Til, Tillman; Perisic, De Jong, Lang.

Vierde keer dit seizoen

Het is al de vierde keer dit seizoen dat beide ploegen elkaar treffen. Aan het begin van dit seizoen eindigde het spektakel in de Johan Cruijff Schaal in 4-4, waarna Feyenoord won na pingels. Ook de andere twee duels werden in Eindhoven gespeeld, maar toen won PSV. In de competitie werd het 3-0 en dit kalenderjaar eindigde het onderonsje in de kwartfinale van het bekertoernooi in 2-0 voor PSV.

