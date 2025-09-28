Koploper Feyenoord wil zondag twee vliegen in één klap slaan tijdens het uitduel met FC Groningen. De Rotterdammers hopen de voorsprong op PSV weer te vergroten naar drie punten en daarnaast kan de ploeg van Robin van Persie de uitstekend presterende Groningers op afstand houden.

Een vroege domper voor Groningen. Na een eerste sprint met Leo Sauer moet Marco Rente direct de strijd staken. De vleugelverdediger voelde aan de hamstring en hij moest na twee minuten al gewisseld worden. De eerste kansjes beginnen inmiddels ook te komen. Givairo Read en Leo Sauer kregen al een mogelijkheid om Feyenoord op voorsprong te zetten.

Richting het eind kreeg ook Ayase Ueda en FC Groningen een aantal kansen. Toch stond de eerste helft vooral bol van blessurebehandelingen. Targhalline, Timber, Jeng, Hadj-Moussa en Resink hadden allemaal een behandeling van een blessure nodig. Gescoord werd er echter niet in de eerste helft. Vlak na rust was het wel direct raak voor Feyenoord. Jordan Bos leverde een puntgave voorzet af en Ueda kopte Feyenoord op voorsprong. Voor de Japanner was het zijn zesde goal van het seizoen.

Ranglijst

Feyenoord is met een wedstrijd minder nog altijd de koploper van de Eredivisie. Nadat PSV zaterdag met 2-1 van Excelsior won hebben beide ploegen exact evenveel punten en hetzelfde doelsaldo. Feyenoord en de Eindhovenaren staan op zestien punten en Ajax volgt op plek drie met vijftien punten uit zeven duels.

FC Groningen is nu de verrassende nummer vier. De ploeg van Dick Lukkien is met vier zeges en twee nederlagen uitstekend gestart in de Eredivisie. Met een zege op Feyenoord kan Groningen op hetzelfde aantal punten als Ajax komen en daarmee houdt de ploeg zelfs uitzicht op de koppositie.

Opstellingen

Groningen moet het nog altijd stellen zonder de topscorer. Brynjólfur Willumsson, de IJslandse spits die met vijf goals in vier duels uit de startblokken schoot, kampt met een blessure. Bij Feyenoord is Anel Ahmedhodzic er niet bij vanwege een schorsing en ook Thomas Beelen en Gernot Trauner zijn nog niet beschikbaar.

Mede daarom maakt Malcolm Jeng zijn Eredivisie-debuut. De centrumverdediger die wordt gehuurd van Stade Reims maakt zijn Eredivisie-debuut nadat hij vorige week al zijn Europese debuut maakte tegen SC Braga. Een opvallende afwezige bij Feyenoord is Sem Steijn. De aanvoerder van de Rotterdammers is ziek en zit daarom niet bij de wedstrijdselectie. Oussama Targhalline start op het middenveld samen met Quinten Timber en oud-Groningen-speler Luciano Valente.

Bij Groningen staan er weinig verrassingen aan de aftrap. Younes Taha moet vanaf het middenveld voor de creativiteit zorgen en Thom van Bergen start als diepste spits.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Watanabe; Jeng, Bos; Targhalline, Timber, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Sauer.



Opstelling FC Groningen: Vaessen; Rente, Blokzijl, Janse, Peersman; De Jonge, Resink; Van der Werff, Taha, Schreuders; Van Bergen.

