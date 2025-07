Het is zondag tijd voor de finale van het EK voor vrouwen en dat belooft een schitterende duel te worden. Sarina Wiegman neemt het met titelverdediger Engeland in de eindstrijd op tegen wereldkampioen Spanje. De Nederlandse coach kan het EK zelfs al voor de derde keer op rij winnen. De finale begint om 18.00 uur en alles rondom de eindstrijd is live te volgen via dit artikel.

De finale in Basel is een herhaling van die van het WK van 2023. Daar zal Wiegman niet met de beste gevoelens aan terugdenken, want in Sydney won Spanje de finale met 1-0. De Engelse vrouwen krijgen zondag dus hun kans op revanche.

Geluk voor Wiegman

Wiegman had tot de finale het geluk aan haar kont hangen, want de Engelse vrouwen stonden al meerdere keren op de rand van uitschakeling. De titelverdediger verloor het eerste groepsduel van Frankrijk, maar door ruime zeges op Nederland (4-0) en Wales (6-1) werden de kwartfinales alsnog gehaald.

Bij de laatste acht ging het tegen Zweden bijna mis. Engeland maakte pas in de laatste tien minuten van de wedstrijd een 2-0 achterstand goed en ontsnapte in een knotsgekke penaltyreeks waarin Zweden twee keer de kans kreeg om de ploeg van Wiegman naar huis te sturen. Ook in de halve finale tegen Italië ging het maar net goed. Pas in de 96ste minuut wist Engeland een verlenging af te dwingen en daarin werd pas in de slotminuut de winnende gemaakt.

Stabiel Spanje

De weg van Spanje, dat nog nooit het EK won, naar de finale was een stuk minder spectaculair. Het won alle drie de groepsduels tegen Portugal (5-0), België (6-2) en Italië (3-1) en was in de kwartfinales duidelijk te sterk voor gastland Zwitserland (2-0). De regerend wereldkampioen had in de halve finale tegen Duitsland een verlenging nodig, maar sterspeelster Aitana Bonmati zorgde in de 113e minuut voor de bevrijding.

Drie op een rij voor Wiegman?

Wiegman kan met Engeland voor de tweede keer op rij het EK winnen en dat zou voor de Nederlandse coach zelfs al haar derde achtereenvolgende titel zijn. Ze werd in 2017 ook Europees kampioen met Nederland in eigen land. Mocht het Wiegman lukken om met Engeland de titel te prolongeren, zou het wel pas haar eerste prijs zijn waarbij haar ploeg niet het gastland is.