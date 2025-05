LIVE finale Europa League | Micky van de Ven met Tottenham Hotspur op voorsprong tegen Manchester United

Willem II gaat nog een flinke kluif krijgen aan FC Dordrecht in de return bij de de halve finale van de play-offs. Dat is de conclusie die getrokken kan worden na het eerste duel in Dordrecht. Willem II kwam wel erg rap op een 2-0 achterstand, maar maakte dat enigszins goed. Het werd 2-1 voor Dordt en dus zal Willem II alles op alles moeten zetten in eigen huis.