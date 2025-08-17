Ajax neemt het zondag om 12.15 uur op tegen een lastige tegenstander: Go Ahead Eagles. De Amsterdammers hebben de laatste jaren veel moeite om in Deventer te winnen. Volg hier live alle hoogtepunten van de wedstrijd tussen Go Ahead en Ajax.

Davy Klaassen zorgde na drie minuten al voor een voorsprong namens de bezoekers. De aanvoerder van de Amsterdammers profiteerde van een foutje van Go Ahead-verdediger Gerrit Nauber en kon zo binnenkoppen: 0-1.

Ajax kon tot de twintigste minuut genieten van die voorsprong. Daarna was het Melle Meulensteen die binnenknikte met het hoofd na een vrije trap: 1-1. Het betekende de eerste tegentreffer voor Vitezslav Jaros in de competitie. Een minuut voor rust werd het ook nog 2-1 voor Go Ahead Eagles. Na een foutje van Raul Moro kon de thuisploeg profiteren, met Evert Linthorst als eindstation: 2-1.

Toch ging de thuisploeg niet met een voorsprong de pauze in. Op slag van rust maakte Youri Baas met de kop de 2-2. Na de thee bracht John Heitinga twee nieuwe, aanvallende wissels: Oliver Edvardsen en Oscar Gloukh kwamen erin voor Raul Moro en Jorthy Mokio. Voor Edvardsen is het een weerzien met zijn oude club, waar hij tot de winterstop van afgelopen seizoen speelde.

Verdedigende problemen

Ajax had geluk dat het tegen promovendus Telstar aan het nieuwe seizoen mocht beginnen. In de Johan Cruijff Arena kwam de thuisploeg een paar keer goed weg en won het uiteindelijk met 2-0. Voor nieuwe trainer John Heitinga was het na die wedstrijd duidelijk dat de verdedigende organisatie een stuk beter moet.

Nodige aanpassingen bij Ajax

Om die reden heeft hij de nodige aanpassingen gedaan in zijn opstelling voor het duel met Go Ahead. Zo is Ko Itakura er voor het eerst bij. De nieuwe aanwinst van Borussia Mönchengladbach neemt de positie in van Aaron Bouwman (17) als centrale verdediger, die op zijn beurt weer de vervanger was van de geblesseerde Josip Sutalo.

Verder krijgt Anton Gaaei de kans op rechtsback in plaats van Youri Regeer en start Steven Berghuis op rechtsvoor, terwijl hij tegen Telstar op het middenveld begon. Ondanks dat Berghuis een linie opschuift, is er nog steeds geen ruimte voor nieuwe aanwinst Oscar Gloukh. Hij begint wederom op de bank.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.