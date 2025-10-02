Go Ahead Eagles neemt het donderdag in de Europa League op tegen Panathinaikos. De Grieken wonnen het eerste duel met 4-1 en staan daarom bovenaan. Toch liggen er genoeg kansen voor de Nederlandse debutant. Volg het duel hier live.

Panathinaikos geldt als een traditionele topclub uit Griekenland. Dit seizoen gaat het nog niet zo goed in de eigen competitie. De twintigvoudig kampioen staat momenteel achtste, met slechts vijf punten uit de eerste vier wedstrijden. Daar liggen dus kansen voor Go Ahead Eagles, dat in de Nederlandse competitie negen punten uit zeven duels heeft.

Bij Panathinaikos zien we twee oude bekenden in de selectie, maar beide spelers gaan we donderdagavond niet tegenkomen op het veld. Oud-PSV'er Philipp Max en de Nederlandse middenvelder Tonny Vilhena zijn allebei niet ingeschreven voor de Europa League. De 33-jarige Filip Djuricic, die tussen 2010 en 2013 bij sc Heerenveen speelde, komen we wel tegen op de lijst.

Uitslagen in de eerste wedstrijd

Go Ahead gaat in Griekenland voor de eerste zege in de Europese competitie, nadat het de eerste wedstrijd in eigen huis met 0-1 verloor van FCSB (Steaua Boekarest). De Deventenaren hadden veel meer kansen en schoten, maar vergaten te scoren. Panathinaikos won het eerste duel overtuigend van Young Boys: 4-1. De linksbuiten Anass Zaroury maakte indruk met een hattrick.

Go Ahead liet zich afgelopen weekend verrassen door promovendus Telstar. De bekerwinnaar van afgelopen seizoen verloor met 4-2 van de club uit Velsen-Zuid. Telstar verraste eerder al door PSV, de regerend landskampioen, te verslaan.

