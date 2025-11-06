Go Ahead Eagles presteert boven verwachting in de Europa League en heeft na drie wedstrijden al zes punten verzameld. De vierduizend meegereisde Eagles-fans steken hun liefde niet onder stoelen of banken met een grootste sfeeractie met rood en gele fakkels. Go Ahead begon uitstekend en kreeg vrijwel meteen een aantal grote kansen, maar dat vergaten ze uit te drukken in de score. Volg alle ontwikkelingen van het duel live.

Go Ahead Eagles ontpopt zich als een echte stuntploeg. De club uit Deventer versloeg eerder al Panathinaikos en Aston Villa, en krijgt donderdagavond opnieuw de kans om een resultaat te boeken tegen Salzburg. Op bezoek in Oostenrijk kan een héél belangrijke stap richting de tussenronde van de Europa League gezet worden.

De ploeg van Melvin Boel begon uitstekend met twee grote kansen. Kenzo Goudmijn werd uitstekend voor het doel gezet door Dean James, maar de middenvelder annex aanvaller schoot dé kans op de openingstreffer wild naast het doel. Enkele minuten later kon Kowet via Joris Kamer alsnog op voorsprong komen, maar de verdediger knikte naast.

Eagles is grote verrassing

Sportmarketeer Chris Woerts voorspelde dat Kowet geen enkel punt zou behalen in de Europa League, maar na drie wedstrijden is die voorspelling volledig ontkracht. De club uit Deventer is uitgegroeid tot een van de weinige positieve verrassingen in een seizoen waarin Ajax teleurstelt in de Champions League en Feyenoord de eerste twee Europa League-wedstrijden verloor. Go Ahead Eagles wist te stunten tegen het sterke Aston Villa en had eerder al Panathinaikos verslagen.

Opstelling Go Ahead Eagles

Opstelling Go Ahead Eagles: De Busser; Deijl, Meulensteen, Kramer, James; Salah Rahmouni, Twigt, Goudmijn; Margaret, Smit, Suray.

'We zijn alle cafés langs gegaan'

In totaal reizen er liefst vierduizend Eagles-fans mee naar Oostenrijk om een eventuele nieuwe stunt te aanschouwen. Algemeen directeur Jan-Willem van Dop, die na het duel tegen Aston Villa zelfs in tranen was, heeft een dag voor de wedstrijd een kijkje genomen bij de lokale kroegen, dat deed hij samen met supporterscoördinator Jan Willem Klink. "Wat denk jij? Natuurlijk, heb ik poolshoogte genomen. We zijn alle cafés afgegaan. Het was echt geweldig", vertelde Van Dop voor de camera van RTV Oost.

