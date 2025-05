LIVE | Ivan Perisic scoort na perfect uitgevoerde aanval van PSV: vroege voorsprong tegen Fortuna

Ivan Perisic is weer de redder in nood voor PSV. De Kroaat rondde een perfect opgezette aanval af. Joey Veerman legde de bal panklaar op het hoofd van Luuk de Jong, die hem op Guus Til gaf. Hij kon net niet schieten, maar Perisic was snel voor de afvallende bal en trof doel. Gaat PSV de score uitbreiden?

PSV heeft de juiste vorm weer te pakken, terwijl Ajax de laatste weken wat punten aan het morsen is. De Eindhovenaren kunnen de titelstrijd dus nog spannend maken, al willen ze daar zelf niks van weten. "Ik richt me alleen op onze wedstrijden", waren de woorden van Bosz vrijdag op de persconferentie. "Misschien denken jullie dat ik nu de druk bij Ajax wil leggen, maar ik wil gewoon dat wij onze wedstrijden blijven winnen. En je ziet dat als je dat doet, je automatisch ook dichterbij komt op de ranglijst."

Peter Bosz bevestigt twee PSV'ers die door blessure niet mee kunnen doen tegen Fortuna Sittard PSV-coach Peter Bosz kan zaterdagavond weer beschikken over Olivier Boscagli, Sergiño Dest en Armando Obispo in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Ismael Saibari en Rick Karsdorp zijn echter niet fit genoeg bevonden voor het duel in Eindhoven.

"Ik heb geen zin in die psychologische spelletjes", aldus Bosz. "Prachtig als Ajax verliest, maar als wij dan ook verliezen, schieten we er niets mee op. Natuurlijk is er stress als je twee keer achter elkaar niet wint, maar dat hoef je niet uit mijn mond te horen."

Afwezige PSV'ers

Tegen Fortuna Sittard kan Bosz allerminst rekenen op een fitte selectie. Hoewel Sergiño Dest weer aansluit bij de selectie, ontbreken Ismael Saibari en Rick Karsdorp en de al langer afwezigen Jerdy Schouten en Lucas Pérez. Verder zijn Olivier Boscagli en Armando Obispo er wel weer bij. Vanwege de absentie van Saibari start de Amerikaan Malik Tillman.

Opstellingen PSV en Fortuna Sittard

PSV: Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro; Veerman, Til, Tillman; Perisic, De Jong, Lang



Fortuna Sittard: Branderhorst; Pinto, Guth, Van Ottele, Dijks; Michut, Fosso; Dahlhaus, Bullaude, Peterson; Sierhuis

Fortuna Sittard veilig

Voorafgaand aan het duel wist Fortuna Sittard al dat het ook komend seizoen in de Eredivisie speelt. Willem II kwam niet verder dan een gelijkspel bij NEC en kan de Limburgers niet meer achterhalen. Voor Fortuna gloort zelfs de play-offs, al willen ze daar zelf niet aan denken.

