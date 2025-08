Peter Bosz heeft besloten wie de voorkeur krijgt in de goal bij PSV. De discussie was lang gaande tussen nick Olij en Matej Kovar, maar de keuze is gemaakt. In de Johan Cruijff Schaal tegen Go Ahead Eagles kiest Bosz namelijk voor Matej Kovar. Go Ahead Eagles zag gister Oliver Antman vertrekken en zullen hopen op wederom een stunt tegen PSV. Wie gaat met de Johan Cruijff Schaal aan de haal? Volg het duel hier live.

In de strijd om de eerste prijs vallen zo beetje bij beetje de puzzelstukjes dus in elkaar. Het is de start van het nieuwe voetbalseizoen in Nederland. Bij PSV staat er nog wel wat te gebeuren op transfergebied, waar ook bij Go Ahead Eagles vast wat gaat veranderen. Hun smaakmaker Antman werd gister nog verkocht.

Nick Olij

Het is een domper voor Olij dat Kovar de voorkeur krijgt boven hem. De pas 30 jaar geworden doelamn kwam deze zomer over van Sparta en kreeg rugnummer 1. Hij kreeg een contract voor drie jaar in Eindhoven maar zal nu voorlopig op de bank plaats moeten nemen, zo lijkt het. Kovar is gehuurd van Bayer Leverkusen.

PSV

Jerdy Schouten gaat voor het eerst het veld betreden als nieuwe eerste aanvoerder van PSV in een officieel duel. Nieuwkomer Ruben van Bommel neemt nog plaats op de bank. Hij viel van de week uit in een oefenduel met wat last aan zijn rug. Daar moet hij nog een beetje van herstellen. Couhaib Driouech neemt zijn plaats in. Verder staat Assane Plea in de spits, Ricardo Pepi is nog niet fit genoeg voor 90 minuten.

Opstelling PSV

Kovar; Dest, Flamingo Yarek, Mauro Jr; Schouten, Saibari, Veerman; Perisic, Plea, Driouech

Opstelling Go Ahead Eagles

De Busser; Deijl. Nauber. Kramer, James; Twigt, Linthorst, Suray, Twigt; Suray, Edvardsen, Margaret

