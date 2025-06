Jong Oranje kan de finale van EK bereiken. Na de stunt van een paar dagen eerder tegen Portugal treft de ploeg van Michael Reiziger titelverdediger Engeland. Gaat Jong Oranje zich plaatsen voor de finale? Volg het duel hier live.

Nederland plaatste zich na een moeizame groepsfase voor de kwartfinale. Daar werd, terwijl het lange tijd met tien man speelde, Portugal met 1-0 verslagen. Het duel had echter wel gevolgen, want Devyne Rensch, Ruben van Bommel en Kenneth Taylor zijn er tegen de Engelsen niet bij.

Reiziger kiest voor Erneset Poku, Antoni Milmbo en Neraysho Kasanwirjo als vervangse voor het geschorste trio. Poku was in de kwartfinale tegen Portugal goud waard als invaller. Hij maakte namelijk vlak voor tijd de enige goal van het duel.

Opstelling Oranje

Roefs; Maatsen, Van den Berg, Hato, Kasanwirjo; Flamingo, Milambo, Valente; Poku, Van Bergen, Manhoef

De wedstrijd begint om 18.00 uur in Slowakije. Ook is de wedstrijd live te zien op televisie. Via het onderstaande artikel check je bij welke zender je moet zijn.

TV-gids: op deze zender kijk je naar de halve finale van Jong Oranje op het EK tegen Engeland Jong Oranje maakt zich op voor een kraker van jewelste. De ploeg van Michael Reiziger is doorgedrongen tot de halve finales van het EK. In Slowakije wacht de clash met het sterke Engeland. Lukt het Nederland om weer eens de finale te halen? In dit artikel lees je waar je de wedstrijd precies kan kijken.

Nederland won het toernooi overigens twee keer. Dat gebeurde in 2006 en in 2007. Foppe de Haan was destijds de trainer. In 2006 zaten onder meer Urby Emanuelson en Klaas-Jan Huntelaar bij de selectie. Een jaar later waren onder meer Ryan Babel, Royston Drenthe en Maceo Rigters de smaakmakers.