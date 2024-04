LIVE kampioensduel Bayer Leverkusen | fans al het veld op na 4-0

Bayer Leverkusen kan zondagavond in het eigen stadion kampioen worden van Duitsland. Bij een zege op Werder Bremen is de ploeg van trainer Xabi Alonso en de Nederlandse wingback Jeremie Frimpong officieel kampioen. Volg het Bundesliga-duel hieronder live.

Granit Xhaka is geen doelpuntenmaker, maar maakte in de kampioenswedstrijd wel een hele belangrijke. Na een uur spelen scoorde de Zwitser van buiten de zestienmeter de 2-0 en bracht daarmee de beslissing. De titel was met de 2-0 wel binnen en het feest barstte dus al vroeg los op de tribunes. Het was meteen het moment dat Jeremie Frimpong in het veld kwam om de kampioenswedstrijd mee te maken.

Wereldgoal van de ster

De ingevallen ster Florian Wirtz zette de kers op de kampioenstaart door ruim twintig minuten voor het einde van ruim twintig meter de bal binnen te knallen voor de 3-0. Nadat hij ook de 4-0 maakte, konden de fans het écht niet meer houden. Een vroege veldbestorming leek even roet in het eten te gooien, maar de spelers maanden de fans terug naar hun plekken. Het was een voorbode voor het echte feest dat tien minuten later wél mocht losbarsten in de BayArena.

VAR gunt Leverkusen penalty

De Nigeriaan Victor Boniface bracht het thuispubliek halverwege de eerste helft al in extase. De VAR greep in bij een penaltymoment en gaf de thuisploeg een strafschop. De Nigeriaanse spits knalde prima raak voor de 1-0. De papieren schalen gingen op de tribunes al de lucht in.

B-opstelling Leverkusen

Jeremie Frimpong startte overigens niet. Hij wordt gespaard in de kampioenswedstrijd. De voorsprong op de nummer twee is dermate groot dat Alonso het risico wel durft te nemen. Donderdag wacht immers ook weer de kwartfinale van de Europa League. Leverkusen heeft daarnaast nog vijf duels in de Bundesliga om het kampioenschap veilig te stellen. Daarom staat er een veredeld b-team bij Leverkusen. Ook spelers als Florian Wirtz, Patrick Schick en Alejandro Grimaldo spelen niet. Een paar van hen vielen halverwege de tweede helft in.

Opstelling Leverkusen: Hradecky, Koussounou, Tah, Tapsoba, Tella, Hincapie, Andrich, Xhaka, Hofmann, Adli en Boniface.

Het titelfeest in Leverkusen is alvast begonnen. Wat een sfeer! pic.twitter.com/jxc4BTRTZj — Voetbal International (@VI_nl) April 14, 2024

Recordkampioen Bayern München onttroond

Bayern München werd de afgelopen tien jaar kampioen van de Bundesliga. De Rekordmeister leek onklopbaar, maar dit seizoen maakte Beieren (en heel Duitsland) kennis met het verfrissende en aanvallende voetbal van Leverkusen. Onder leiding van Alonso, oud-speler van Real Madrid, Liverpool én Bayern, verovert Leverkusen Duitsland.

Europa League en bekerfinalist

De ploeg is óók nog actief in de kwartfinales van de Europa League. De heenwedstrijd tegen West Ham United werd donderdag al met 2-0 gewonnen. Frimpong en zijn teamgenoten mogen zich ook nog verheugen op de bekerfinale in Duitsland. Op 25 mei wacht in het olympisch stadion in Berlijn tegenstander Kaiserslautern uit de 2. Bundesliga.