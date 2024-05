LIVE Keuken Kampioen Divisie | Willem II op achterstand bij Dordrecht, ook FC Groningen moet in achtervolging

De Keuken Kampioen Divisie is inmiddels aanbeland bij speelronde 37. Het is behoorlijk spannend in de strijd om rechtstreekse promotie. Koploper Willem II heeft vrijdagavond aan een puntje bij FC Dordrecht genoeg om te promoveren naar de Eredivisie. Roda JC en FC Groningen volgen op het vinkentouw. Volg hieronder de laatste verrichtingen in de Keuken Kampioen Divisie.

FC Dordrecht - Willem II

Koploper Willem II heeft een zware kluif aan FC Dordrecht op vrijdag. De ploeg van trainer Michele Santoni staat knap vierde in de KKD en kan zelf ook nog rechtstreeks promoveren als alles meezit. Die kans lijkt klein. Ondertussen kijken in Tilburg duizenden mensen naar de wedstrijd bij het stadion van Willem II.

Die zagen tegen het half uur dat hun favoriete club op achterstand kwam. De in vorm verkerende Shiloh 't Zand zette Dordt met een flinke afstandspegel op voorsprong. Dus moet Willem II in de achtervolging.

Telstar - Groningen

Wat Willem II ook kan helpen is een nederlaag van FC Groningen. En de ploeg van trainer Dick Lukkien kwam op bezoek bij Telstar al na 40 seconden op achterstand. Nota bene Zakaria Eddahchouri zorgde ervoor dat de scoremandjes in Velzen-Zuid 1-0 weergaven. Eddahchouri stond in de winterstop nog in de belangstelling van FC Groningen.

Roda JC - SC Cambuur

Roda JC is de nummer 2 van de Keuken Kampioen Divisie en voetbalde van alle promotiekandidaten het langst niet in de Eredivisie. Trainer Bas Sibum neemt in eigen huis op tegen SC Cambuur, dat nog een klein beetje kans maakt op de play-offs om promotie.

Andere tussenstanden Keuken Kampioen Divisie:

NAC Breda - ADO Den Haag 0-2

FC Den Bosch - FC Emmen 0-2

VVV-Venlo - Jong Ajax 0-0

Helmond Sport - FC Eindhoven 1-0

De Graafschap - Jong FC Utrecht 1-2

Jong PSV - TOP Oss 2-0

Jong AZ - MVV 1-2