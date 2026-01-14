Ajax mag AZ inmiddels wel een lastige tegenstander noemen. In de afgelopen negen wedstrijden wisten de Amsterdammers niet van de ploeg uit Alkmaar te winnen. Ook vandaag gaat Ajax niet winnen na nog geen uur spelen staan de Amsterdammers 4-0 achter. Volg de wedstrijd hier live.

De Amsterdammers kwamen na twee minuten spelen al op achterstand door een doelpunt van Troy Parrott. Na de razendsnelle achterstand dicteerde Ajax het spel, een gelijkmaker hing zelfs in de lucht, maar AZ maakte tegen de verhoudingen in de 2-0 door weer een doelpunt van Troy Parott op aangeven van nota bene de doelman Owusu-Oduro. Vlak voor rust maakte Peer Koopmeiners zelfs nog een derde.

AZ ging in de tweede helft gewoon door met wat het al deed, scoren. Na ruim een minuut spelen in de tweede helft maakte de veelbesproken Kees Smit de 4-0. Het ging van kwaad naar erger bij de Amsterdammers, oud AZ-speler Owen Wijndal pakte namelijk rood na een hele stevige tackle.

Zoals gezegd hebben de Ajacieden het de afgelopen jaren lastig tegen AZ. Precies een jaar geleden kwamen de twee ploegen elkaar ook tegen in de achtste finale van het bekertoernooi. Toen wonnen de Alkmaarders met 2-0 van de toenmalige trainer Fransesco Farioli. Uiteindelijk haalde de ploeg van Maarten Martens zelfs de finale, maar daar werd verloren op penalty's van Go Ahead Eagles.

Beide ploegen wonnen de eerste wedstrijd na de winterstop. Ajax zal niet enorm veel vertrouwen putten uit de 2-3-zege tegen Telstar. De Amsterdammers gaven het aan het einde van de wedstrijd nog bijna helemaal weg nadat ze met 3-0 voor stonden en een man meer hadden.

AZ won met 1-0 van Volendam. Hoewel het een minimale overwinning was, was het wel de eerste na vijf verloren wedstrijden op rij. De vraag is of de ploeg uit Alkmaar doorgaat of dat de Ajacieden voor het eerst sinds 2022 weer eens een keer kunnen winnen van AZ.

Nog steeds afwezigen

De Ajacieden moeten het nog steeds doen zonder Wout Weghorst en steven Berghuis, beide spelers zijn nog niet fit genoeg om mee te doen. Ook de nieuwe aanwinst Takehiro Tomiyasu zit nog niet bij de selectie, de Japanner is eveneens niet wedstrijdfit.

Opstellingen

Opstelling Ajax : Jaros; Rosa, Itakura, Sutalo; Wijndal; Regeer, Klaassen, Steur; Gloukh, Dolberg, Godts.