FC Twente speelt in de KNVB Beker een lastige uitwedstrijd bij de amateurs van Spakenburg. Voor de Tukkers kan zo'n duel zomaar een valkuil worden, voor Spakenburg was het juist een kans om nog eens te laten zien waarom het woord 'cupfighter' zo hardnekkig aan de club blijft kleven. FC Twente begon sterk aan het duel en wist zichzelf vlak voor rust te belonen: 0-1. Volg de ontwikkelingen hier live.

Schitterende sfeeractie

De fanatieke aanhang van SV Spakenburg heeft weer flink uitgepakt voor de clash met een BVO. In de hoop op een nieuwe bekerstunt kwamen ze met een mooi spandoek met 'We did it before, We can do it again', gevolgd door een flinke partij vuurwerk. Het begon allemaal niet vlekkeloos, want de lichttechnicus was aan het stoeien met de wedstrijdverlichting, waarna de wedstrijd vijf minuten later van start ging.

Supporters van SV Spakenburg hebben weer flink uitgepakt voor een mooi bekeraffiche. Na de stunts van twee jaar geleden tegen FC Groningen en FC Utrecht moet nu FC Twente over de knie worden gelegd #spatwe pic.twitter.com/J26IicjPNM — Aron Kattenpoel (@KattenpoelAron) December 18, 2025

FC Twente kende een goede openingsfase tegen De Blauwen. Sondre Orjasaeter kreeg al twee grote kansen, terwijl ook Sam Lammers en Mathias Kjolo meermaals gevaar wisten te stichten. Op slag van rust kwamen de Tukkers alsnog op voorsprong. Daan Rots passeerde zijn directe tegenstander met een mooie passeeractie, waarna hij 'm knap met rechts in de verre hoek schoot: 0-1.

Op sportief vlak staat vooral trainer Chris de Graaf in de spotlights. De 38‑jarige coach combineert zijn werk bij Spakenburg met een stageplek bij FC Twente, als onderdeel van zijn opleiding tot Coach Betaald Voetbal. Voor hem wordt dit duel dus meer dan zomaar een affiche. Aan de ene kant de groep spelers waar hij dagelijks mee werkt, aan de andere kant de ploeg waar hij normaal gesproken over de schouder meekijkt.

FC Twente móét winnen

FC Twente weet dat het geen misstap kan gebruiken. De ploeg uit Enschede boekte in de vorige ronde een zakelijke zege op Rohda Raalte en wil zonder gedoe doorstoten naar de laatste 16. Maar wie in het verleden naar Spakenburg kwam, weet dat het hier nooit vanzelf gaat: de amateurs maakten in hun historische bekerseizoen van 2022/2023 indruk door het tot de halve finales te schoppen.

Spakenburg stuntte in dat bekerseizoen door zowel FC Groningen (2-3) als FC Utrecht (1-4) buitenshuis te verslaan. Het werd het begin van een onvergetelijke campagne die de amateurclub tot in de halve finale bracht, waar PSV uiteindelijk een halt toeriep aan het sprookje.

Spakenburg - FC Twente

De wedstrijd tussen Spakenburg en FC Twente wordt gespeeld op een uitverkocht Sportpark De Westmaat, dat betekent dat er liefst zeven- tot achtduizend supporters van De Blauwen hopen op een nieuwe bekerstunt. Er wordt om 18.45 uur afgetrapt.